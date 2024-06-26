Bosch’tan Whirlpool’u satın alma planı

Bosch, beyaz eşya pazarındaki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Reuters’ın haberine göre, Alman mühendislik grubu Robert Bosch GmbH, ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirlpool'u satın almak için teklif vermeyi değerlendiriyor.

Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynaktan biri Bosch'un yaklaşık 4,8 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Whirlpool'a satın alma teklifinde bulunmak için danışmanlarla görüştüğünü ancak teklifin yapılıp yapılmayacağının kesin olmadığını belirtti.

Son yıllarda yeniden yapılanma sürecinden geçen Whirlpool, Avrupa'daki faaliyetlerini Arçelik tarafından kontrol edilen yeni bir şirkete devretmiş ve Ortadoğu ile Afrika'daki faaliyetlerini elden çıkarmıştı.

Haberin ardından Whirlpool hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 14'e kadar yükselirken, Arçelik hisleri de yüzde 2'yi aşan yükseliş kaydetti.