Bosna-Hersek’te Türk imzası: EBRD finansmanlı dev enerji projesini Girişim Elektrik üstlendi

Girişim Elektrik Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bosna-Hersek devlet elektrik kurumu EPBiH tarafından açılan Gračanica Güneş Enerjisi Santrali, Trafo Merkezi ve İletim Hattı Projesi ihalesinde Girişim Elektrik en avantajlı teklif sahibi oldu.

Toplam 26,87 milyon Euro bedelle hayata geçirilecek proje kapsamında toplam 50 MWp DC kurulu güce sahip iki ayrı güneş enerjisi santrali, 110/20 kV trafo merkezi ve 110 kV enerji iletim hattı kurulacak.

EBRD finansmanıyla gerçekleştirilecek yatırımın, Bosna-Hersek’in enerji dönüşüm sürecinde öne çıkan projelerden biri olması bekleniyor. Projenin yıllık yaklaşık 67,75 GWh temiz enerji üretmesi, yaklaşık 22 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması ve yılda 40 bin tonun üzerinde karbon emisyonunun önlenmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Girişim Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı, Avrupa’da enerji altyapısı ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandığı bir dönemde Türk mühendislik şirketlerinin daha fazla uluslararası projede yer almaya başladığını belirtti.

Harmanlı, “Enerji dönüşümü artık yalnızca üretim tarafında değil; iletim altyapısı, şebeke modernizasyonu ve entegre mühendislik çözümleriyle birlikte değerlendiriliyor. Bosna-Hersek’te üstlenilen bu proje, Girişim Elektrik ve bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin EPC, yüksek gerilim ve enerji altyapısı alanındaki teknik yetkinliğini uluslararası ölçekte ortaya koyan önemli adımlardan biri niteliğinde” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Avrupa’da özellikle yenilenebilir enerji santralleriyle birlikte trafo merkezi ve iletim hattı yatırımlarının da hız kazandığına dikkat çekilirken, sektör temsilcileri enerji dönüşümünün artık yalnızca elektrik üretiminden değil, güçlü şebeke altyapısından geçtiğini vurguluyor.

Girişim Elektrik’in Bosna-Hersek projesi de bu dönüşüm sürecinde Türk enerji sanayisinin uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artıran önemli projeler arasında gösteriliyor.