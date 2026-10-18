Bosphorus Boat Show kapılarını açtı: İhracatta hedef 2,3 milyar doların üzeri

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından organize edilen ve bu yıl beşinci kez düzenlenen Bosphorus Boat Show, İstanbul Ataköy Marina’da düzenlenen törenle kapılarını açtı. 26 Ekim’e kadar sürecek fuar, 15 bin metrekarelik açık alanda 140 firma, 500’den fazla marka ve 250 tekneye ev sahipliği yapıyor. Her bütçeye uygun seçeneklerin sunulduğu fuarda, 5 metrelik teknelerden 30 metrelik lüks yatlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. Motor yatlar, yelkenliler, katamaranlar, sürat tekneleri, spor botları, deniz motosikletleri ve yeni nesil denizcilik teknolojileri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Dokuz gün boyunca flyboard ve elektrikli sörf gösterileri, jetcar deneyimi, yelken eğitimleri, arama-kurtarma tatbikatları ve çeşitli etkinliklerle deniz tutkunlarına farklı deneyimler yaşatılacak fuarın dikkat çeken ürünleri arasında köpekbalığı formunda tasarlanan ve suyun metrelerce altına inebilen özel deniz aracı da yer alıyor. Denizcilik sektörünün temsilcilerini ve deniz tutkunlarını bir araya getiren fuarın açılış törenine, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Düzgit, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Talha Pepe, YATED Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, Ataköy Marina Genel Müdürü Artun Ertem ve çok sayıda davetli katıldı.

“Türk yat ve tekne endüstrisinin küresel gücünü artırmak istiyoruz”

YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, Türkiye’nin yat ve tekne sektöründe önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Bugün burada yalnızca bir fuarın açılışını gerçekleştirmiyoruz. Ülkemizin denizcilik potansiyelini, üretim gücünü, tasarım kabiliyetini ve uluslararası rekabet iddiasını ortaya koyuyoruz. Türk yat ve tekne endüstrisi, mühendisliği, el işçiliği, yenilikçi yaklaşımı ve uluslararası pazarlardaki başarısıyla dikkat çekiyor. Özellikle yüksek katma değerli yat üretiminde elde ettiğimiz başarılar, ülkemizin küresel denizcilik sektöründeki yerini güçlendiriyor. Hedefimiz yalnızca daha fazla tekne üretmek veya daha fazla satış gerçekleştirmek değil. Sektörümüzü daha rekabetçi, daha yenilikçi, daha sürdürülebilir ve dünya pazarlarında daha güçlü bir konuma taşımak istiyoruz. Bosphorus Boat Show, üreticilerimizi, yatırımcılarımızı ve deniz tutkunlarını buluşturarak yeni iş birliklerine ve ticari fırsatlara kapı açıyor.” dedi.

“ihracattaki başarımızı güçlü iç pazarla desteklemeliyiz”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Düzgit, Bosphorus Boat Show gibi organizasyonların sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Deniz Ticaret Odası olarak fuarları yalnızca ürünlerin sergilendiği alanlar değil, yeni iş birliklerine kapı açan, ticari ilişkileri geliştiren ve sektörümüzün potansiyelini ortaya koyan önemli platformlar olarak görüyoruz. Bu tür organizasyonlar, Türk yat ve tekne sanayisinin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına da önemli katkılar sağlıyor. Türkiye, 24 metre ve üzeri yat inşasında 2023 yılında dünya ikinciliğine yükseldi. Bu başarımızı 2025 yılında 141 proje ve toplam 6 bin 315 metre ile sürdürdük. Ancak ihracattaki başarımızı güçlü bir iç pazarla da desteklememiz gerekiyor. İç pazarda yüzde 40’a varan daralma, özellikle küçük ve orta ölçekli tekne üreticilerimizin karşı karşıya olduğu güçlükleri ortaya koyuyor. Artan üretim maliyetleri, finansmana erişimde yaşanan sorunlar ve vergi yükü, hem yeni yatırımları hem de ticari yat filolarının yenilenmesini zorlaştırıyor. Tekne alımlarına yönelik vergi uygulamalarının yerli üretimi, Türk Bayrağı’na geçişi ve filo yenilenmesini destekleyecek şekilde değerlendirilmesini önemsiyoruz. Çünkü sektörümüzün ülke ekonomisine katkısı yalnızca üretim ve ihracatla sınırlı değil; bakım-onarımdan marinacılığa, turizmden yan sanayiye kadar geniş bir ekonomik ekosistemi besliyor.” dedi.

“2026 yılını 2,3 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlamayı hedefliyoruz”

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Talha Pepe de, Bosphorus Boat Show’un yeni iş bağlantıları ve ihracat fırsatları açısından önemli bir platform olduğunu belirterek, “Fuarların başarısını yalnızca ziyaretçi sayılarıyla değil, burada kurulacak yeni iş birlikleri, alınacak siparişler ve önümüzdeki yılların ihracat rakamlarına yapacağı katkıyla değerlendirmeliyiz. Henüz Ekim ayının ortasındayız. Gemi, yat ve hizmetleri sektörümüzün ihracatı şimdiden 2 milyar dolar sınırını aşmış durumda. Yılın kalan bölümünde gerçekleşecek teslimatlarla birlikte 2026 yılını 2,3 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlamayı ve yeni bir rekora imza atmayı hedefliyoruz. Yat ihracatımız ise şimdiden 500 milyon dolara ulaştı. Ancak bugün konuştuğumuz rekorların arkasında önceki yıllarda alınan siparişler bulunuyor. Artan maliyet baskısı uluslararası rekabet gücümüzü zorlarken özellikle 24 metreye kadar olan yat ve teknelerdeki KDV yükü de sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Üretim gücümüzü koruyacak ve rekabetçiliğimizi artıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesini önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Zorlu hava koşullarına rağmen fuarı açılışa hazır hale getirdik”

Ataköy Marina Genel Müdürü Artun Ertem de Bosphorus Boat Show’un hazırlık sürecinde yaşanan zorlu hava koşullarına dikkat çekerek, “Fuarımızın gerçekleştirilmesi için Ataköy Marina’da kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttük. Marina içerisinde bulunan teknelerin yerlerini yeniden düzenleyerek fuar alanını oluşturduk. Ancak hazırlıkların devam ettiği sırada saatte 80 ila 100 kilometre hıza ulaşabileceği öngörülen fırtına uyarısıyla karşılaştık. Özellikle kurulum aşamasındaki çadırlar ve marinadaki tekneler için gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldık. YATED ekibiyle olağanüstü bir koordinasyon içerisinde çalıştık. Tüm teknelerimizi fırtınaya karşı emniyete alarak hazırlıklarımızı sürdürdük. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ekiplerimizin büyük özverisi sayesinde fuarımızı herhangi bir aksaklık yaşamadan açılışa hazır hale getirdik. Bosphorus Boat Show’un başarılı bir şekilde tamamlanması için aynı gayretle çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.