Bosphorus Cup’ta 25. yıl heyecanı: Kupa sahibini bekliyor

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Bosphorus Cup’ın kurucusu ve CEO’su Orhan Gorbon, organizasyonun 25 yılda İstanbul’a yaklaşık 1 milyar Euro değer kattığını belirterek, “Çeyrek asırda dünyanın en iddialı 10 yelken yarışı arasında yer almayı başardık. Her yıl çıtayı biraz daha yukarı taşıyoruz. Bugün kupayı geri aldık ve bu sene de çok zorlu bir yarış olacak. Şimdi yeni şampiyonu bekliyoruz” dedi.

25. yılda güçlü iş birlikleri

Bosphorus Cup’ın 25. yılında Premium Partner olarak Türk Hava Yolları Miles&Smiles, Senior Partner olarak Audi ve Bilyoner yer alıyor. TürkMedya Grubu ise medya sponsorluğunu üstleniyor. Çırağan Palace Kempinski, Gorbon Seramik ve Misela da organizasyonun ticari ortakları arasında bulunuyor.

Törende Türk Hava Yolları Marka ve Tanıtım Başkanı Rafet Fatih Özgür, Audi Türkiye Pazarlama Müdürü Levent Can Özokutucu, Bilyoner Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Hitay ve TürkMedya İcra Kurulu Üyesi Ziyad Varol da konuşma yaptı.

Türk Hava Yolları Marka ve Tanıtım Başkanı Rafet Fatih Özgür, Bosphorus Cup’ın 25. yılına Miles&Smiles Premium Sponsorluğu ile eşlik etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, organizasyonun farklı coğrafyalardan insanları İstanbul’da buluşturduğunu söyledi.

Audi Türkiye Pazarlama Müdürü Levent Can Özokutucu ise yelkende başarı için değişen koşulları doğru okumak, performansı hassasiyet ve zamanlamayla birleştirmek gerektiğine dikkat çekerek, Bosphorus Cup’ın dinamizmi ile Audi arasında doğal bir bağ bulunduğunu ifade etti.

Bilyoner Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Hitay, üç yıldır organizasyonun yanında olduklarını belirterek, Bosphorus Cup’ın hem yelken sporuna hem de Türkiye’nin uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayan önemli bir organizasyon olduğunu kaydetti.

TürkMedya İcra Kurulu Üyesi Ziyad Varol da 25 yıldır sürdürülen organizasyonun spor turizmine ve Türkiye’nin küresel prestijine katkı sağladığını belirterek, TürkMedya olarak hem medya partneri hem de TürkMedya Yelken Takımı ile yarışın içinde yer aldıklarını söyledi.

Kupa yine ilgi odağı oldu

İstanbul’u dünyaya yelken sporuyla tanıtmak amacıyla tasarlanan 7 kilogram ağırlığındaki kristal-gümüş kupa da törende büyük ilgi gördü. Uluslararası ödüllü Türk tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanan ve Kapalıçarşı’daki ustalar tarafından el işçiliğiyle üretilen kupa, yarışın ardından şampiyon ekibe veriliyor ve bir sonraki yıl organizasyona geri dönüyor.