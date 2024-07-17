Bossa, denim kumaşta küresel marka oldu

Adana’daki fabrikasında yaptığı kumaş üretimiyle dünya markalarının tercihi konumuna gelen Bossa, geçen yıl 5 milyar liraya yakın ciro yaptı. Bossa’nın 50 ülkeye yaptığı ihracatı 62,9 milyon doları aştı, istihdamı 1.780 kişiye ulaştı.

Bossa Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum, “Bossa hisseleri 1995’ten beri Borsa İstanbul’da işlem görüyor ve çok güçlü bir kurumsal yapımız var. Geçen yıl Brand Finance’in araştırmasında, Türkiye’nin en değerli 100 markası arasında yer aldık. Tekstil kategorisinin de en değerli markası olduk. JCR Eurasia Rating şirketimizin uzun vadeli ulusal notunu A (tr) olarak açıkladı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin İhracatta İlk 1000 listesinde yer aldık.” dedi.

Uçurum, Bossa’nın en güçlü yanlarının başında tüm dünyada yaygın satış ağı ve müşterilerinin olmasının geldiğini söyledi.

Uçurum, “Birçok önemli pazarında kendi ofisimiz, ekibimiz ve satış temsilcimiz bulunuyor. Bossa, sürdürülebilirlik yolculuğuna da AB ve müşteri beklentilerinin çok öncesinde başlamıştır, bu sayede de bugün sektörün lider şirketi konumundadır” diye konuştu.

Uçurum, şöyle devam etti: “Geri dönüşüm bu kadar gündemde değilken ilk yüzde 100 recycle denim kumaşı Rebirth adı ile ürettik. Sürdürülebilir pamuk üretimini desteklemeye çok önem veriyoruz. Markalarımızla birlikte organik, rejeneratif pamuk ekimleri yapıyoruz. Pamuk elyafı ile birlikte devreye giren yeni tesisimizde geri dönüştürülmüş elyaf üretimi son hızla devam ediyor. Her koleksiyonumuzda geri dönüştürülmüş elyaf kullanım oranını arttırıyoruz."