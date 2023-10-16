BOTAŞ’a 6 ay sonra ilk cari transfer

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) 6 ay aranın ardından Eylül ayı itibarıyla cari transfer gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Merkezi Yönetim Bütçe sonuçlarına göre, BOTAŞ'a Eylül ayında 14 milyar TL transfer yapıldı.

Böylece Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen 16'şar milyar TL'nin ardından ilk kez BOTAŞ'a para aktarılmış oldu. Bu yıl aktarılan toplam miktar 46 milyar TL'ye ulaştı.