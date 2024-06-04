Botek endüstriyel otomasyon ürünleriyle WIN Eurasia Fuarı’nda

Botek Otomasyon, 5-8 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek Win Eurasia Fuarı’nda yer almaya hazırlanıyor.

Botek standında, başta Schneider Electric çözümleri olmak üzere bayiliğini ve distribütörlüğünü yaptığı Telemecanique Sensors, Banner, Harting, Himel, Teltonika, Weg, Cembre, Hensel gibi markalar da yer alacak.

Botek'in ana standının yanı sıra Schneider Electric’in iş birlikçi robotu Lexium Cobot ile 5G Arena alanında da yerini alacak. 5G Arena’da konumlanacak olan Lexium Cobot, Botek ana standında yer alan “MC12+Cobot” ile 5G haberleşme yoluyla iletişimde olacak. İki ürün arasındaki 5G haberleşmede ise resmi distribütörü olduğu Teltonika RUTX50 5G router kullanılacak.

Yapılan açıklamada, "Botek standında dijital dönüşüme tanıklık edeceğiniz yenilikçi teknolojiler ile birlikte, dijital dünyanın kapılarını aralayacağınız Metaverse ve entegre yazılım çözümleri aracılığıyla endüstriyel süreçlerinizi optimize edebileceğiniz Aveva’yı keşfedebilirsiniz." denildi.

Şirketle ilgili değerlendirmelerde bulunan İcra Kurulu Üyesi Ömer Yetkin Özbak, "Yaklaşık 30 yıldır endüstriyel elektrik ve otomasyon alanında çözümler üreten bir firma olarak kuruluşumuzun ilk 10 yılında otomasyon odaklı İstanbul merkezli bir firmaydık. Stok ve teknik destek sürecimizden sonra hizmetlerimizi Türkiye geneline yayma kararı aldık ve büyüme hızımız da bu sayede hızlandı. Son yıllarda globalleşmenin de etkisiyle bünyemizdeki ürünlere yazılım, endüstri 4.0 ürünleri, metaverse gibi pek çok yeni ürün ekledik." diye konuştu.