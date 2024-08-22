Boyner Grup’tan otizmli bireyler için kapsayıcı iş hayatı

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı odağına alan Boyner Grup, Boyner Mağazaları çatısı altında Tohum Otizm Vakfı ile gerçekleştirdiği Turuncu Odak projesinde otizmli bireylere fırsatlar sunarak iş dünyasında öncü bir rol üstleniyor.

Boyner Grup olarak insana ve topluma, işe ve dünyaya karşı sorumluluk başlıkları altında projeler geliştirdiklerini söyleyen Boyner Grup İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Seda Kızıltan, “Bu projelerimizde farklılıkları, insanları birleştiren bir güç olarak tanımlıyoruz. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık bakış açımızla insan onuruna yakışır iş ve çalışma şartları sunmak temel hedeflerimiz arasında. 2023 yılında Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Turuncu Odak projemizde de otizmli bireylere kapsayıcı fırsatlar sağlamak için yola çıktık.” dedi.

“Odağımız farkındalık kazandırmak”

Turuncu Odak’ın sadece bir istihdam projesi olmadığını vurgulayan Seda Kızıltan, “Boyner Grup olarak bu süreçte farkındalık kazanmak ve kazandırmak da istedik. Projemizin ardından şirketimizde bilmediğimiz ancak otizm teşhisi konmuş çocuğu, kardeşi ve yakınları olan birçok çalışma arkadaşımız olduğunu fark ettik. Onlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla Bite Size adını verdiğimiz bir seminer düzenledik. Bu seminerde de, Boyner ailesi içinde kendilerini yalnız hissetmemeleri için onları Tohum Otizm Vakfı ile bir araya getirerek, benzer durumda olanlarla el ele tutuşmalarını ve sorunlarına kalıcı çözümler bulmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dokunduğumuz hayatları iyileştiriyoruz”

Uzun vadede, otizmli bireylerin arasında iş ortamında değer üretmeye hazır olanlara kapsayıcı fırsatlar sunmaya odaklanacağız” diyen Seda Kızıltan, “Bu hedef doğrultusunda, Tohum Otizm Vakfı ile birlikte gerçekleştireceğimiz projelerle otizmli bireylerin iş hayatına daha iyi hazırlanması için çeşitli çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Boyner Grup için 2024 yılı, sürdürülebilir kapsayıcılığa yoğunlaştığımız bir yıl olmaya devam ediyor. Kapsayıcı bir ortam yaratırken aynı zamanda dokunduğumuz hayatları güzelleştirmeye ve iyileştirmeye odaklanıyoruz. Boyner mağazalarında başlayan proje kapsamında ilk etapta otizmli bireylere kapsamlı bir oryantasyon programı sağlanmış durumda. 2025 yılında da hem daha fazla otizmli bireye ulaşmak hem de bu konuda farkındalık yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz.”