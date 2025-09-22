Boyner Grup’un ‘İyi İşler’ programında 11. Dönem başvuruları başladı!

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile ortaklaşa yürütülen “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı” yeniden kadın girişimcileri bir araya getiriyor. Çalışma hayatında kadınlar için fırsat eşitliği ilkesine değer veren Boyner Grup, kadınların güçlenmesini destekleyerek toplumu dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu yıl 11. dönem eğitimleriyle kadın girişimcilere kapılarını açacak olan “İyi İşler” projesinde başvurular 22 Eylül -24 Ekim tarihlerinde alınacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından 9 hafta sürecek eğitim programında; kadın girişimciler finansal teşviklerden planlamaya, hukuktan dijitalleşmeye kadar farklı başlıklarda eğitimler alacak. Açılış oturumu İstanbul’daki KAGİDER ofisinde yüz yüze, diğer oturumlar ise çevrimiçi gerçekleştirilecek. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, eğitim katılım belgesi almaya hak kazanacak.

Bugüne kadar 160’tan fazla kadın girişimciyi mezun eden “İyi İşler” projesiyle Boyner Grup, kadın üreticilerin; daha donanımlı, sürdürülebilir işlere imza atarak kalkınmaya katkı sunmasını ve istihdam yaratarak ekonomiye destek olmasını desteklemeye devam ederken, program kadınların iş dünyasında daha güçlü adımlar atmasına imkân tanıyor. Aynı zamanda, katılımcılar Boyner Grup’un geniş müşteri ağı ve online kanalları sayesinde, işlerini büyütme ve görünürlük kazanma fırsatı yakalıyor.

“Hayallerinin peşinden azimle giden kadınlardan ilham aldık”

“Kadınların iş dünyasında daha görünür olmalarını, Boyner Grup’un müşteri ağına erişerek ürünlerini tanıtmalarını ve yetkinliklerini geliştirebilecekleri bir alan sunmayı hedefleyerek yola çıktık” diyen Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu şöyle devam ediyor:

“Her yıl proje başvurularına gösterilen artan ilgi bizleri hem gururlandırıyor hem de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu yıl da kadın girişimcilerin eğitim programımıza yoğun ilgi göstereceğine inanıyoruz. Hayallerinin peşinden azimle giden kadınlardan ilham alarak tasarladığımız bu proje, tam 11 yıldır devam ediyor. İlk günden bu yana taşıdığı enerjiyi, birlikte inşa ettiğimiz güçlü dayanışma ağına borçlu. Programımız, kadınlara sadece işlerini büyütme imkânı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kendi potansiyellerine inanarak ne kadar ileri gidebileceklerini de gösteriyor. Bizimle bu yolda yürüyen kadın girişimcileri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

“İyi İşler sadece iş dünyasında değil toplumun her kesiminde dönüşüm yaratıyor”

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ise İyi İşler projesinin; girişimci kadınların potansiyelini güçlendirerek sadece iş dünyasına değil, toplumun her kesimine dokunan bir dönüşüm yarattığını söyledi.

Bezircioğlu şöyle konuştu:

“Bu projede kadınlar sadece işlerini büyütmüyor, aynı zamanda ilham oluyorlar. KAGİDER olarak, her kadının kendi hikayesinin kahramanı olmasını desteklemekten gurur duyuyoruz.”

KAGİDER’in en temel amaçlarından birinin; kadın girişimcilerin işlerini büyütme yolculuğunda yanlarında olmak ve onların ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve bağlantılara erişimini sağlamak olduğunu belirten Esra Bezircioğlu “İyi İşler programı, bugüne kadar pek çok kadının hem kendi potansiyelini keşfetmesine hem de ekonomik bağımsızlık yolunda sağlam adımlar atmasına vesile oldu. Boyner Grup ile yürüttüğümüz bu uzun soluklu iş birliği, kadın girişimcilik ekosistemine sürdürülebilir bir katkı sunuyor. 11. dönemine ulaşan bu kıymetli programın, yeni katılımcılarla birlikte daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz. Birlikte öğrenen, büyüyen ve dayanışma içinde yol alan kadınların dönüştürücü gücüne güveniyoruz.”