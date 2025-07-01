Boyner Inclub Campus, üniversite öğrencilerini yaratıcılığa teşvik edecek

Boyner, InClub ile içerik üreticiliğine kazandırdığı sürdürülebilir yaklaşımı, şimdi üniversite öğrencilerine özel InClub Campus ile bir adım öteye taşıyor. TikTok, YouTube veya Instagram’da en az 3.000 organik takipçiye sahip, 18-26 yaş arası üniversitelilere açık olan InClub Campus, yalnızca bir platform değil, gençlerin yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, deneyim kazanabilecekleri ve yaratıcıklarını kazanca dönüştürebilecekleri bir ekosistem sunuyor.

Uygulamaya özel avantajlar

Üniversiteli içerik üreticileri Boyner InClub uygulamasına kaydolarak kendilerine özel sunulan avantajlardan yararlanabiliyor. Platforma katılan gençler, kendi tarzlarını yansıtan koleksiyonlar oluşturarak takipçileriyle paylaşabiliyor, özel kampanyalarla içerik üretebiliyor ve performanslarını anlık olarak takip edebiliyor.

Yaratıcılıklarını kazanca dönüştürme fırsatı

Sosyal medyada güçlü bir etkileşime sahip olan ve içerik üretimine tutkuyla yaklaşan üniversiteliler, InClub Campus’e katılarak içerik üretimlerini bir adım öteye taşıma ve yaratıcılıklarını kazanca dönüştürme fırsatı yakalıyor.

InClub Campus ile ilgili bilgi veren Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, şunları söyledi: “Gençler için moda, sadece giyimden ibaret değil; kendilerini ifade etmenin, farklılaşmanın ve ilham vermenin en güçlü yollarından biri. Sosyal medya ise bu sürecin merkezinde yer alıyor; bilgiye ulaşmanın, bağlantı kurmanın ve yaratıcılığı paylaşmanın en etkili aracı. Boyner ile her temas noktasında ilham veren, keşif odaklı bir deneyim yaratmayı önemsiyoruz. 2024 yılında InClub ile içerik üreticilerini destekleyen, sürdürülebilir bir iş modeli sunduk. Şimdi ise modayı, sosyal medyayı ve yaratıcılığı birleştirerek üniversiteli gençlerle buluşturuyoruz. InClub Campus, gençlerin yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri, ilham verebilecekleri ve çevrelerinde etki yaratabilecekleri bir ekosistem sunuyor.

Gençlerin üniversite hayatına dinamizm katıyor

Bu platform, yalnızca içerik üretimini desteklemekle kalmıyor; düzenlenen yarışmalar, özel etkinlikler ve sürpriz ödüllerle gençlerin üniversite hayatına dinamizm katıyor. Aynı zamanda gençlerin yaratıcı potansiyellerini keşfetmelerine, kendilerini özgürce ifade etmelerine ve ürettiklerinden kazanç sağlamalarına olanak tanıyor. Bizim için InClub Campus, sadece bir platform değil; gençlerle birlikte öğrendiğimiz, geliştiğimiz ve onların enerjisini Boyner’in deneyimiyle buluşturduğumuz bir buluşma noktası. Gençlerin enerjisini ve bakış açılarını platformumuza taşımaktan büyük heyecan duyuyoruz. 18-26 yaş arasında, üniversite öğrencisi olan ve Instagram, TikTok veya YouTube’da en az 3.000 takipçiye sahip tüm gençlerin Boyner InClub uygulaması üzerinden başvurularını bekliyoruz."