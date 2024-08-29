Boytrans’tan dev filo yatırımı: 60 yeni TIR aldılar

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Erciyes Anadolu Holding’in köklü şirketi Boytrans, lojistik ve taşımacılık sektöründeki büyüme hedefleri doğrultusunda araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Boytrans filosunun gücüne güç katacak olan araçların teslim töreninde konuşan Boytrans Genel Müdürü Köksal Doğru, "Lojistik sektörü, hızla değişen müşteri taleplerine ve piyasa dinamiklerine adapte olabilmek için sürekli yenilik ve yatırım gerektiriyor. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz 60 adet Mercedes ActrosL 1848 tır alımı, müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini arttırmamızı da sağlayacak. Yeni filo yatırımımızın firmamıza ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çevre dostu taşımacılık politikasına uygun olarak düşük emisyon değerlerine sahip araçlar seçen Boytrans, geçtiğimiz aylarda kurduğu Sürücü Akademisi ile sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik adımlar atarken, son yatırımıyla da operasyonelyeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.