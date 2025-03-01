Boztaş Premium, 2025 Miami Lofty Design Expo’nun gözdesi oldu

Yenilikçi koleksiyonları ve üstün kalitesiyle dikkat çeken Boztaş Premium, ziyaretçilerin ve sektör profesyonellerinin büyük beğenisini kazandı. Lüks ve modern tasarımlarıyla tanınan Boztaş Premium, fuarda sergilediği özgün konseptleriyle fark yarattı. Marka, yüksek kalite standartlarıyla üretilen özel koleksiyonları sayesinde tasarım tutkunlarının ilgi odağı haline geldi. Standı, fuarın en yoğun ziyaret edilen alanlarından biri olurken, uluslararası iş birlikleri için de önemli bağlantılar kuruldu.

Boztaş Premium Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Palandöken, fuarın kendileri için son derece verimli geçtiğini belirterek, “Miami Lofty Design Expo, küresel pazardaki yerimizi güçlendirmek adına önemli bir platform oldu. Yenilikçi tasarımlarımızla büyük ilgi görmekten ve uluslararası arenada marka bilinirliğimizi daha da artırmaktan gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu. Başarılı bir fuar süreci geçiren Boztaş Premium, gelecek dönem projeleriyle sektöre yön vermeye devam edecek.