BP, Yönetim Kurulu Başkanı Albert Manifold görevden alındı: Hisseler çakıldı

İngiltere merkezli enerji şirketi BP’nin Yönetim Kurulu Başkanı Albert Manifold’un, “yönetim standartları”, “denetim süreçleri” ve “davranış ilkelerine” ilişkin ciddi endişeler nedeniyle görevden alındığı açıklandı.

BP'nin kıdemli bağımsız direktörü Amanda Blanc, hissedarlara konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Albert, BP'nin dönüşümüne hoş bir odaklanma ve hız kazandırmaya yardımcı oldu. Ancak yönetim kurulu, yönetişimin gözetimi ve kabul edilemez olarak gördüğü sorunların yönetimini öğrendiğinde şaşırdı ve hayal kırıklığına uğradı, kararlı bir eyleme geçti" dedi.

Tyler, geçici başkan olarak atandı

BP, Manifold'un yerini alacak kalıcı bir isim için devir sürecinin başlayacağını söyledi. Kıdemli bağımsız yönetici Ian Tyler geçici başkan olarak atandı. Tyler, “Yönetim Kurulu ve üst yönetim ekibi, belirlenen stratejik yön konusunda güçlü bir inanca sahiptir ve şirket bu stratejiyi hayata geçirmek için hızlı bir şekilde ilerlemektedir. BP, güçlü temel operasyonel performans konusunda bir geçmiş oluşturmaktadır ve finansal disipline sıkı bir şekilde odaklanmaktadır; tüm bunlar, hissedar değerini ve getirilerini artırma hedefi doğrultusundadır” diye konuştu.

Hisseler düştü

BP'nin hisse fiyatı, Manifold'un görevden alınmasının ardından yüzde 9 düştü.

Manifold, BP'nin başkanlığına bir yıldan kısa bir süre önce Temmuz 2025'te enerji devinin yeşil harcamaları kısması ve petrol ve gaza odaklanmasından sonra atanmıştı.

Daha önce inşaat malzemesi şirketi CRH'yi yöneten Manifold, geçen hafta bir hissedar oylaması yaşamış; hissedarların yaklaşık yüzde 18’i Manifold'un yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçilmesine karşı oy kullanmıştı.