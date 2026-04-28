  3. BP'nin hisse başına karı tahminleri aştı
BP, 2026 yılı ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin düzeltilmiş hisse başına kârı 21 cent ile piyasa beklentisi olan 16 centin üzerinde gerçekleşti. Düzeltilmiş net kâr ise 3,28 milyar dolar ile 2,65 milyar dolarlık beklentiyi aştı.

Buna karşın operasyonel nakit akışı 2,86 milyar dolar ile 4,41 milyar dolarlık piyasa tahmininin altında kaldı. Net borç 25,31 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam beklentilerdeki 24,65 milyar doların üzerinde kaydedildi. Borçluluk oranı ise %24,7 ile %24,4 seviyesindeki beklentinin hafif üzerinde oluştu.

BP ayrıca, Orta Doğu'daki aksaklıkların etkisi nedeniyle 2026 yılı boyunca raporlanan upstream (arama ve üretim) üretiminin daha düşük gerçekleşmesini beklediğini de bildirdi.

BIST Katılım endeksleri güncellendi: 97 hissede değişiklikBIST Katılım endeksleri güncellendi: 97 hissede değişiklikBorsa Haberleri

 