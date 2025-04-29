BP'nin karı yüzde 49 düştü

İngiliz petrol devi BP, stratejik yeniden yapılanma ve ham petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından ilk çeyrek net kârının beklenenden daha zayıf olduğunu açıkladı.

BP, yılın ilk üç ayında net kârın bir göstergesi olarak kullanılan temel yenileme maliyeti kârını 1,38 milyar dolar olarak açıkladı. Analistlerin 1,6 milyar dolar kar bekliyorlardı.

BP'nin net kârı geçen yılın ilk çeyreğinde 2,7 milyar dolar, son üç ayında ise 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Sonuçlar, enerji devinin stratejik bir yeniden yapılanmayı duyurmasının üzerinden iki ay geçmeden aktivist yatırımcıların yeni baskısıyla karşı karşıya kalmasıyla ortaya çıktı.