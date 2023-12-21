Brandefense, 2,75 milyon dolar yatırım aldı

Brandefense, başarılı bir yatırım turuyla özellikle yurtdışı büyüme hedeflerine yönelik güçlü bir adım daha attı. Geçtiğimiz sene şubat ayında 600 bin dolar yatırım aldığını duyuran Brandefense bu ilk yatırımıyla birlikte Amerika’da da şirketleşerek dünyaya açılmıştı. Bugün Seri A Öncesi turda 2,75 milyon dolar yatırım aldı. Alınan yeni yatırım ile birlikte dünyanın birçok bölgesine hızlı açılım planlanıyor.

Sabancı Ventures’ın liderliğinde gerçekleşen yatırım turununun katılımcıları arasında Vestel Ventures ortaklığıyla yönetilen Tacirler Portföy Gelecek Etki Fonu, Teknoloji Yatırım A.Ş. (TTGV), Ak Portföy, TechOne VC ve Finberg yer aldı. Son yatırımın ardından Brandefense’in bugüne kadar aldığı yatırımın miktarı 3,4 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Brandefense, dijital ortamı sürekli tarayarak marka itibarının korunması için hassas bilgileri, ağları, web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını koruma odaklı çözümler sunuyor. Dijital risk koruma servisleri (DRPS), harici saldırı yüzeyi yönetimi (EASM), tedarik zinciri güvenliği ve tehdit istihbaratı (TI) gibi çözümleriyle, kurum ve kuruluşlara yönelik potansiyel riskleri en aza indirmeyi hedefliyor.

“Güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz”

Yatırım turunun sonuçlanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Brandefense CEO’su Hakan Uzun, “Teknolojik gelişmelerin artmasıyla şirketler, çevrimiçi varlığını daha da genişletti. Bu genişleme neticesinde siber güvenlik hizmetleri sunan bir kuruluş olarak bize düşen sorumluluk da arttı. Bu sorumluluğu en iyi biçimde yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ederken dijital riskleri minimize etme konusundaki kararlılığımızı sürdürerek kurum ve kuruluşların dijital tehditlere karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlıyoruz. Türkiye’nin ötesine geçen etki alanımızla yurt dışında da önemli projelere imza atıyor, aldığımız yatırım ile büyüme potansiyelimizi daha da ileriye taşıyarak güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz.” dedi.