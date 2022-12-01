Bren, global ayak izini artırmaya odaklandı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş. CEO’su Çınar Laloğlu, donanım firmasından yazılım firmasına dönüştüklerini, iç pazarda büyürken 2023 itibariyle global ayak izini artırmaya da odaklanacaklarını söyledi. Kendi enerjisini üreten sensör alanında Türkiye’de ilk uygulamasını ölçeklenebilir olarak yapan ilk firma olduklarını belirten Laloğlu, “Dünyada ilk defa entegre buhar izleme sistemini kablosuz, yenilikçi bir teknoloji ve bulut tabanlı bir yazılımla sunuyoruz. Benzer bir teknolojiyle bunu sunabilen bir rakibimiz bulunmuyor. Şirketlere yapay zeka tabanlı bir yazılım üzerinden bildirimler ve yönlendirmelerle yüzde 15’e kadar enerji, ekipman ve zaman tasarrufu sağlıyoruz. Batarya değişim maliyeti içermeyen kesintisiz veri iletişimini sağlayabilen teknolojimiz, yapay zeka tabanlı yazılım ile birleştiğinde kestirimci ve önleyici bakım sağlayabilen bir ürüne ve müşterilerinde enerji ve proses verimliliğini artıran bir platforma dönüştü. Hatlarda modernizasyon gereksinimi olmadan kolay adapte edilebilen sistemimiz, geliştirdiğimiz algoritmalarla üretilen, tüketilen ve buhar kayıplarının minimize edilmesine imkan vererek gerçek zamanlı izleme sağlayabilmektedir” dedi. Ürünün özellikle rafineriler, petrokimya tesisleri, gıda ve tekstil endüstrisi gibi buharın yoğun kullanıldığı alanlarda tercih edildiğine işaret eden Çınar Laloğlu, “Biz geleneksel buhar ve buhar ekipmanları izlenmesinde yaşanılan problemleri ortadan kaldırmayı hedefleyerek yenilikçi bir perspektif ve amaca odaklanmış bir ekiple bunu başardık. Sanayide inanılmaz boyutlara ulaşan enerji ve parasal kayıplar ile bunun sonucunda artan fosil yakıt tüketimleri daha fazla karbon salınımına neden olarak çevremize zarar veriyor. Türkiye pazarında çok hızlı büyüyoruz” diye konuştu.

Soğutma pazarında da etkin olacak

Ekim ayında köprü yatırım turunu tamamladıklarını ve elde edilen gelir ile üretim hacmini artırdıklarını anlatan Laloğlu, Seri A yatırım turunu 2023’te tamamlayacaklarını, yeni yılda yeni partnerliklerle yola devam edeceklerini aktardı. Isınma pazarından sonra soğutma pazarına da odaklanacaklarını ifade eden Laloğlu, 2023’te iki yeni ürünü daha pazara sunacaklarını söyledi. Laloğlu, “Bren aslında 2022’de çıkardığı Bren STAR buhar sayacı ve buhar vanası izleme sistemleriyle oldukça farklı bir ürün ile pazarı domine etmeye başladı. Mükemmel bir donanım ve entegrasyonla çalışabilen üç farklı yazılım teknolojisi ile müşterilerinin tam ihtiyacını saptayabildi. Isıma pazarından sonra soğutma pazarında farklı ürünlerimiz olacak” açıklamasını yaptı. Bir yılda üretim kapasitesini 5 kat artırdıklarını dile getiren Laloğlu, ayda bin adet ekipman üretebildiklerini bildirdi. Halihazırda Amerika ve Almanya’da ofisleri bulunduğunu kaydeden Çınar Laloğlu, 2023’te Dubai ve İngiltere’de de ofis açmayı planladıklarını söyledi. Laloğlu, 3’ü uluslararası olmak üzere 5 patentleri bulunduğunu, soğğutma pazarına girişle beraber 2 yeni patent daha alacaklarını anlattı.