BRETT Dünya genelinde 16 kripto para borsasında listelenen BRETT Token, Seamless Protokolü’nde yayına giriyor. Base’in ilk merkeziyetsiz, protokolü olan Seamless Protokolü, Base'in en popüler varlıklarına borç verme ve arz etme erişimi sağlayarak kullanıcılarına ödül mekanizmaları sunuyor.

Projenin başlangıçta Seamless Protokolü'nde sadece arz olarak var olması, kullanıcıların yalnızca BRETT yatırarak gelecekte ödül kazanacaklarına işaret ediyor. Seamless Protokolü'nde listelenen sadece 12 coin'den biri olan $BRETT, kripto alanında önde gelen şirketlerle kurduğu stratejik ortaklıklar sayesinde uzun soluklu bir proje haline gelmeyi hedefliyor.

Mayıs ayı boyunca, BRETT neredeyse tüm zamanların piyasa değerinin üzerine çıktı. Base Chain ekosisteminin ikonlarından biri haline gelen BRETT Token, kripto dünyasında yoğun ilgi gördü. Matt Furie'nin Boy’s Club çizgi romanındaki efsanevi karakter Brett'in adını taşıyan BRETT Token, Base Chain’in mavi maskotu olarak tanınıyor.

Toplamda 1 milyar token ile sınırlı bir arza sahip olan BRETT’in işlem ücretlerinin yüzde 6'sı likidite havuzlarına dağıtılıyor ve token'lar yakılıyor. Bu da toplam arzı azaltarak zaman içinde değeri potansiyel olarak artırmayı hedefliyor.