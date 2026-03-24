Brezilya rüzgarı Avrupa semalarında: Finnair’den tarihi Embraer kararı

Avrupa semalarında uzun süredir devam eden Airbus hakimiyeti, Finnair’in radikal filo kararıyla sarsıldı. Helsinki merkezli havayolu, dar gövdeli uçak segmentinde rotayı Brezilya merkezli üretici Embraer’e kırdı. 18 adet kesin siparişin yanı sıra 16 adet opsiyonu da içeren bu dev anlaşma, opsiyon haklarının kullanılması durumunda toplamda 46 uçağa kadar genişleyebilecek bir hacme sahip. Havacılık koridorlarında Airbus için ciddi bir pazar ve prestij kaybı olarak yorumlanan bu tercih, Embraer’in yakıt verimliliği konusundaki iddiasını bir kez daha tescilledi.

2 milyar Euro’luk devasa modernizasyon

Finnair yönetimi tarafından tarihi bir adım olarak nitelendirilmiş olan bu hamle, 2029 yılına kadar yaklaşık 2 milyar Euro’luk bir bütçeyi kapsıyor. Yeni nesil E195-E2 modellerinin, filodaki eski nesil uçaklara kıyasla yüzde 35’e varan oranda yakıt tasarrufu sağlaması hedefleniyor. 2027’nin üçüncü çeyreğinde teslimatları başlayacak olan 134 koltuklu bu yeni jetler, şirketin karbon emisyonunu azaltma stratejisinde de kritik bir rol üstlenecek. Sektör içindeki yansımalar, Airbus’ın yeni nesil uçaklarındaki teslimat takviminde yaşanan sarkmaların bu kararda etkili olduğu yönünde.

Sıfır uçakta Embraer, ikinci elde Airbus tercihi

Finnair’in filo planlaması sadece yeni uçak alımıyla sınırlı kalmıyor; şirket hibrit bir tedarik modeli izleyerek maliyet yönetimini ön plana çıkarıyor. Envanterindeki miadını doldurmuş Airbus A319 ve A320 modellerini değiştirmek isteyen şirket, ikinci el piyasasından 12 adede kadar Airbus A320 veya A321 almayı planladığını duyurdu. Bu strateji, bir yandan en yeni teknolojiyi filoya dahil ederken diğer yandan ikinci el pazarı üzerinden hızlı ve ekonomik bir kapasite artışı sağlama çabası olarak değerlendiriliyor.