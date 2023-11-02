Brisa’dan 2,1 milyar lira net kâr

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki Brisa, 1 Ocak - 30 Eylül 2023 dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Brisa, 2023 yılı ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 53 artırdı. Faaliyet karında ise yüzde 59 artış gösterdi. Şirketin, 2023 yılı 9 aylık net karı tek seferlik gelir/ giderler hariç tutulduğunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artış gösterdi. Tek seferlik gelir/ giderler sonrası ise bu oran yüzde 46 olarak gerçekleşerek net kar 2 milyar 154 milyon TL oldu.

“Mobilite tarafındaki gücümüzü artıracağız”

Şirketin 2023 yılı ilk dokuz aylık sonuçlarını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, “2018 yılında 300 milyon dolar yatırımla kurduğumuz Aksaray'daki lastik fabrikamızda 34 milyon dolarlık ilave yatırımla kapasite artışına gidiyoruz. Bu yatırımla birlikte yılda 4,6 milyon lastik üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyoruz. Kapasite artışı ile devreye alacağımız özel karışım teknolojisiyle elektrikli araçlar gibi gelişen mobilite trendlerine uygun, sürdürülebilir, son teknoloji ve dünya standartlarında ürünleri daha hızlı bir şekilde pazara sunacak, araç üreticilerinin mobilite partneri olma tarafındaki gücümüzü artıracağız. Aynı zamanda Türkiye’nin ve sektörümüzün güçlü bir ihracatçı şirketi olarak, uluslararası pazarlarda söz sahibi bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz teknolojimizi güçlü ihracatımızla dünyaya yayıyoruz. Şu anda 90’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Aksaray Fabrikamızdan ise 77 ülkeye lastik gönderiyoruz. Yeni yatırımımız ile bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 100 milyon dolar karşılığı TL tutarında “sürdürülebilir kalkınma” odaklı kredi anlaşmasına imza attıklarını belirten Kürkçü, “Bu krediyi 2023-2025 dönemi yeni yatırım harcamaları programını finanse etmek için kullanacağız. Aksaray Fabrikamızda yeni makine ve ekipman edinimi ile kapasite artışını ve İzmit Fabrikamızda yakıt tasarruflu ve düşük karbon emisyonlu ürünlerin üretimini artırmaya yönelik modernizasyon ve iyileştirme yatırımları yapacağız.” diye konuştu.

“Yeni hizmetlerimizi devreye alıyoruz”

Otopratik ve Propratik hızlı bakım noktalarını Mobilite Merkezleri’ne dönüştürerek yaygınlaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Kürkçü, 2023 yılında toplam 150 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni hizmetlerimizi devreye alıyoruz. Otopratik ile İstanbul’da ‘Yerinde Servis’ uygulaması başlattık. Aynı zamanda Otopratik mağazalarımız elektrikli şarj istasyonu hizmetini en yaygın olarak sunan Türkiye’deki ilk hızlı bakım servisi zinciri konumunda. 2023 sonu itibariyle bu sayıyı 70 istasyona çıkarmayı hedefliyoruz. 2030 yol haritamızda ise her Otopratik’te E-şarj istasyonu hedefimiz var. Diğer yandan bu dönemde, Otopratik markamız Cenntro Türkiye ile, elektrikli araçlar sektöründe büyük bir açığı kapatacak ve ilk olma niteliğinde bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Otopratik noktaları, Cenntro Türkiye’nin elektrikli araçlarına teslim, satış sonrası bakım ve onarım hizmetleri verecek.” şeklinde konuştu.