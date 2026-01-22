Bristow, Electra EL9 uçaklarından 5 teslimatı garanti altına aldı

Bristow, Electra ile yaptığı depozito anlaşmasıyla EL9 model uçaklardan 5 adedinin teslimatını garanti altına aldı. Bu adım, önceden imzalanan sipariş mektubunu bağlayıcı hale getirerek, üretimin ilk yılında teslim edilecek uçaklar için güvence sağlıyor.

Bristow’a 45 uçak için opsiyon hakkı sağlandı

Anlaşma, Bristow’a aynı şartlarla 45 uçak için opsiyon hakkı da sağlıyor. Şirket, böylece gelecekteki teslimatları önceden planlayarak operasyonel ve finansal risklerini azaltıyor.

EL9 uçakları, yaklaşık 9 yolcu ve 1,360 kilogram kargo taşıma kapasitesine sahip ve ultra kısa kalkış-iniş kabiliyeti sunuyor. Bu özellikler, Bristow’un mevcut operasyonlarına ek gelir kaynakları yaratma potansiyelini artırıyor.

Depozito anlaşması, uçakların sertifikasyon süreciyle paralel ilerliyor ve her iki taraf için de üretim taahhüdü ve finansal disiplin sinyali olarak değerlendiriliyor. Bristow’un bu adımı, şirketin ileri hava mobilitesi pazarında erken erişim stratejisini güçlendiriyor ve Electra için üretim kapasitesini güvence altına alan kritik bir adım olarak öne çıkıyor.