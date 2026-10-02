Broadcom’dan yapay zeka hamlesi: Anthropic için 60 milyar dolarlık finansman

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Broadcom’un Wall Street’deki finansman ortakları, Anthropic ve diğer yapay zeka şirketlerine destek sağlayacak yeni bir finansman paketi için çalışmalara başladı. Toplam finansman tutarının 60 milyar dolar olması planlanıyor.

Pakette yer alan bankaların, 42 milyar dolarlık A sınıfı kıdemli teminatlı dilim için sendikasyon mektuplarını göndermeye hazırlandığı belirtildi.

Anthropic’e 42 milyar dolara kadar borç

Gelişme, Anthropic’in halka arz başvurusunda Broadcom ile arasındaki finansal ilişkinin ayrıntılarının ortaya çıkmasının ardından geldi. Başvuruda Broadcom’un, Anthropic’in altyapı harcamalarını finanse etmesi için şirkete 42 milyar dolara kadar borç vermeyi kabul ettiği görüldü.

İki şirket arasındaki ilişkinin yalnızca çip tedarikiyle sınırlı olmadığı, finansman ve altyapı yatırımlarını da kapsadığı belirtildi.

Broadcom’un en büyük çip tasarım müşterisi olacak

Anthropic ile Broadcom arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da genişlemesi bekleniyor. Anthropic’in gelecek yıl Broadcom’un en büyük çip tasarım müşterisi konumuna gelmesinin beklendiği aktarıldı.

Finansman düzenlemesi kapsamında Broadcom’un bir finansman ortağı belirleyebileceği, kullanılan borç araçlarının ise Anthropic hisselerine dönüştürülebileceği ifade edildi.

Google ile ortaklık da devam ediyor

Anthropic, yılın başlarında Broadcom ve Google ile genişletilmiş bir ortaklık açıklamıştı. Söz konusu anlaşma kapsamında Anthropic’in 2027’den itibaren birden fazla gigawatt seviyesinde yeni nesil tensor işleme birimlerine dayalı bilgi işlem kapasitesine erişmesi planlanıyor.

Finansman modeli tartışma yarattı

Broadcom ile Anthropic arasındaki finansal ilişkinin ayrıntılarının ortaya çıkması, şirketler arasındaki olası döngüsel finansman yapısı konusunda bazı endişeleri de beraberinde getirdi. Ayrıca iki şirket arasındaki yakın finansal ve ticari bağların potansiyel çıkar çatışmaları oluşturabileceğine ilişkin tartışmalar gündeme geldi.