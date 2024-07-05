Broekman, Türkiye’de ofis açtı

Hollanda merkezli taşımacılık şirketi Broekman Lojistik, global büyüme hedefleri doğrultusunda Türkiye’deki ilk ofisini İstanbul’da açtı. Broekman Lojistik ve Taşımacılık A.Ş., Türkiye'ye lojistik sektörünün deneyimli isimlerinden olan ve aynı zamanda Kenya Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosluğu görevini icra eden Abdullah Yeşil’i atadı.

İstanbul’da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen şirketin Türkiye ofisi açılışına Broekman Logistics CEO'su Rik Pek, Uluslararası Nakliye Direktörü Martijn Tasma, Stratejik Uygulama Müdürü Marc Althusius ve Broekman Türkiye Genel Müdürü Abdullah Yeşil katıldı. Törende ayrıca, Hollanda, Hindistan konsolosları ile birlikte sektörün önde gelen isimleri katılım sağladı.

Broekman Lojistik CEO'su Rik Pek, Türkiye'deki ilk ofisin stratejik önemine vurgu yaparak, "İstanbul ofisimizin açılışı Broekman Lojistik için önemli bir kilometre taşıdır. Bu strateji ile makine, endüstri ve kimya sektörlerindeki varlığımızı güçlendirme stratejimiz ile uyum gösteriyor. Türkiye’deki varlığımız Avrupa, Ortadoğu ve Asya'da gelişmiş lojistik verimlilikleri ve daha fazla pazar bağlantısı için bir katalizör görevi görecek.Türkiye aynı zamanda, Hindistan-Avrupa koridorunda kritik bir rol oynuyor” diye konuştu.

Uluslararası Taşımacılık ve Nakliye Direktörü Martijn Tasma Türkiye açılışına dair "Türkiye ofisi bizi Türkiye'deki müşterilerimize daha da yaklaştırıyor. Bu yeni ofis, pazarın ihtiyaçlarına göre müşterilerimize özelleştirilmiş üst düzey lojistik hizmetleri ve çözümleri sunmamızı sağlayacak” dedi.

Broekman Türkiye Genel Müdürü Abdullah Yeşil ise "İstanbul'daki yeni ofisimiz şirketin temel değerleri olan güvenilirlik, verimlilik ve müşteri odaklılığına bağlı kalacak. Bölge pazarına hakim deneyimli yerel profesyonellerden oluşan bir ekip, Türkiye ve ötesindeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için benzersiz lojistik çözümler sunmaya hazır" açıklamasını yaptı.