Brotherhood Squad Smaç Şovu, 25 Temmuz'da Sneaks Up sponsorluğunda İstanbul'da

Basketbol ve hip hop kültürünü aynı sahnede buluşturan Brotherhood Squad Smaç Gösterisi, 25 Temmuz'da İstanbul'da basketbol severlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

UZI'nin açılış performansı, Melih Mahmutoğlu'nun katılacağı üçlük yarışması ve dünyanın en iyi smaçörlerinden Jordan Kilganon'ın jüri koltuğunda yer alacağı organizasyon, bu yıl dördüncü kez Sneaks Up sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Basketbol kültürünü destekleyen projeleriyle dikkat çeken spor perakendesinin önde gelen markalarından Sneaks Up, Alper Biçen’in öncülüğünde kurulan Brotherhood Squad (BHS) Smaç Gösterisi'nin ana sponsorluğunu bu yıl dördüncü kez üstleniyor.

Her yıl binlerce basketbol tutkununu aynı çatı altında buluşturan organizasyon, dördüncü yılında 25 Temmuz'da İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek.

Smaç gösterilerinden birebir mücadelelere, yetenek yarışmalarından üçlük yarışmasına kadar gün boyu basketbolun farklı renklerini sahaya taşıyacak etkinlik; spor, müzik ve sokak kültürünü bir araya getirerek izleyicilere yüksek tempolu bir deneyim sunacak.

Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinin konukluklarıyla performansıyla başlayacak organizasyon, basketbol ve hip hop kültürünü aynı atmosferde buluşturacak. Gün boyunca gerçekleştirilecek gösterilerde basketbol dünyasının sevilen isimleriyle içerik üreticileri ve sanatçılar da sahada olacak.

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek üçlük yarışması, etkinliğin öne çıkan anlarından biri olurken, Ümit Uçur'un freestyle basketbol gösterisi de izleyicilere görsel bir şölen yaşatacak.

Dünyanın en iyi dunker'larından Jordan Kilganon jüride.

Organizasyonun jüri koltuğunda eski milli basketbolcu Sinan Güler, gazeteci Deniz Aksoy ve geçen yılın şampiyonu olan, dünyanın en iyi smaçörleri arasında gösterilen Jordan Kilganon yer alacak.

Ünlü isimler yetenek yarışmasında sahaya çıkacak

Bu yıl düzenlenecek BHS 4 Yetenek Yarışması'nda basketbol, müzik ve dijital dünyanın tanınan isimleri farklı takımlarda mücadele edecek.

Alper Biçen, Sinan Güler ve Anıl Piyancı'nın yer aldığı Team İzmir, Yiğit Poyraz, Emir Elidemir ve Berkan Karabulut'tan oluşan Team BIG3, Hilal Ertaş, Simay Naz ve Aisha Deims'in mücadele edeceği Team Girls ile Med Brodie'nin kaptanlığındaki Team Subway, basketbol yeteneklerini sahaya taşıyacak.

Sneaks Up sponsorluğunda gerçekleştirilecek Brotherhood Squad Smaç Gösterisi, basketbolun enerjisini müzik, eğlence ve sokak kültürüyle buluşturarak bu yıl da binlerce basketbolsevere unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanıyor.

Etkinlik biletlerine Mobilet üzerinden ulaşabilirsiniz.