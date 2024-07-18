BtcTurk CEO'su Özgür Güneri istifa etti: Yeni CEO Kerem Tibuk

Bloomberg’den Taylan Bilgiç haberine göre, Türkiye'nin en büyük kripto para borsası olan BtcTurk'ün CEO’su Güneri, şirketin yurt dışına açılma planı nedeniyle 7 yıldır sürdürdüğü görevinden yönetimin ardından istifa ediyor.

BtcTurk Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Tibuk’un Bloomberg'e telefonla yaptığı açıklamada, Özgür Güneri'nin yönetim kurulu üyeliğine devam edeceği ancak artık icra kurulu başkanlığı yapmayacağı belirtildi. Firmanın kurucusu da olan Tibuk, CEO vekili olarak görev yapacak.

“Küresel değişim”

Tibuk, "Latin Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik'teki pazarlara da girerek küresel bir borsa başlatacağız" dedi. Dünyanın en büyük kripto varlık birimi olan Bitcoin ile boğa piyasasında fiyatların "günümüzden daha yüksek" olmasının beklendiğini ekledi.

Görevden ayrılan Özgür Güneri, daha önce, uluslararası iş birliğine ve "küresel konulara" odaklanacaklarını açıklarken, dünya çapında kripto varlık birimleri için "canlı" bir son çeyrek ve 2025 yılı beklediğini de belirtmişti.

Siber saldırılar

2013 yılında kurulan BtcTurk'ün Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kullanıcısı bulunuyor. BtcTurk'ü yöneten Elliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş., yıl sonunda faaliyete geçmesi beklenen hisse senedi alım satım platformu üzerinde çalışıyor.

Haziran ayında siber saldırıya uğrayan BtcTurk, kullanıcıların uğradığı zararın telafi edileceğini açıklamıştı. Tibuk ve Güneri, kayıpların ne kadar olduğunu açıklamadı.

Merkez Bankası da kriptoları yakından izliyor

Yüksek enflasyon ortamında Türkiye, kripto para birimleri için en iyi pazarlar arasında yer alıyor.

Eski merkez bankası yetkililerinin de yer aldığı kripto varlık borsaları dikkat çekerken, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine atadığı Prof. Dr. Fatma Özkul da blockchain teknolojilerine odaklanan bir akademisyen olarak biliniyor.