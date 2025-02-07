BTE Dağıtım, toplu tedarik sistemiyle iş hacmini büyüttü

ESRA ÖZARFAT

BURSA - BTE Dağıtım ve Pazarlama, hem geleneksel iş modeli hem de ev dışı tüketim alanında geniş bir marka portföyüyle faaliyet gösteriyor. Önemli markaları bünyesinde barındıran şirket, hızlı ve kaliteli teslimat sistemiyle sektöre öncülük etmeye devam ediyor. Bursa’nın tamamında, ilçelerde de alt bayiler aracılığıyla dağıtım yaptıklarını kaydeden BTE Dağıtım ve Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Bayraktar, 80 kişilik ekiple her gün 7 bin noktaya dağıtım yaptıklarını söyledi. Bayraktar, 10 bin metrekarelik depolama alanını genişletmek için de yatırım aşamasında olduklarını ifade etti.

Ercan Bayraktar, “Dağıtımını yaptığımız ürünler arasında Erikli Su, Nestle Pure Life Su, Sanpellegrino, Acqua Panna, Perrier, Dimes, Kınık Maden Suları, Doğanay Şalgam, Kurukahveci Mehmet Efendi, Beyoğlu Gazoz yer alıyor. Ayrıca ev dışı tüketim kurumsal kanadında, 19 litrelik Erikli Su ve Nestle Pure Life Su’yun yanı sıra Kınık Maden Suları, Doğuş Çay, Nescafe Grubu, Kuru Kahveci Mehmet Efendi, Only Kağıt Grubu, Akka Karton Bardak Grubu, Netşeker, Viking Kimyasal Grubu ile Polmix Çöp Poşeti Grubu bulunuyor. Ev dışı tüketim kanalında işletmelerin, sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan ürünleri de toplu olarak tedarik ediyoruz” diye konuştu.

Sektörü de değerlendiren Bayraktar, dağıtım sektöründe sezonsal farklılıklar ve ölçek ekonomisinin çok baskın olduğunu, sanılanın aksine büyük marjlarla iş yapılmadığını vurguladı. Bayraktar, personel maliyetinin yanı sıra lojistik, bakım onarım, yakıt ve depolama gibi kalemlerin ciddi birer maliyet oluşturduğuna dikkati çekti.