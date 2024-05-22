Bu yaz müziğin kalbi BtcTurk Vadi’de atacak

Türkiye’nin ilk, dünyanın 4’üncü Bitcoin alım satım platformu olarak kurulan ancak yaptığı yatırımlarla finansal ihtiyaçlara self servis hizmetler veren bir teknoloji şirketine dönüşen BtcTurk, Vadi Açıkhava sahnesinin ana sponsoru oldu. 31 Mayıs tarihinde başlayacak konserlerle birlikte BtcTurk Vadi, sanatseverlerin vazgeçilmez adresi olacak.

BtcTurk Vadi’de etkinlik takvimi dopdolu

Kültür sanat alanında Türkiye’nin en önemli etkinlik mekanlarından biri olan Vadi Açıkhava mekanının ismi bu yıldan itibaren BtcTurk Vadi

olacak. Atlantis Yapım, SM Production, Turuncu Partners ve Vadistanbul iş birliğiyle BtcTurk Vadi’de etkinlik takvimi boyunca yerli ve yabancı çok sayıda sanatçı sahne alacak. Yaz aylarının en popüler konser alanı olacak olan BtcTurk Vadi’de on binlerce sanatsever keyifli anlar geçirecek. BtcTurk üyeleri tüm konser biletlerinde yüzde 10’luk indirimden faydalanacak. Ayrıca BtcTurk Hisse ve BtcTurk Kripto’nun sosyal medya hesaplarını takip edenler, yapılacak yarışmalarla heyecanla takip edilen konserler için de hediye bilet kazanabilecek.

Özgür Güneri: Topluma değer katan projeleri desteklemeye devam ediyoruz

Yapılan sponsorluk anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, “Marka olarak topluma değer katan projelere destek vermeyi sürdürüyoruz. 2019 yılından bu yana İstanbul’un en çok sevilen konser alanlarından biri olan Vadi Açıkhava’ya ana sponsor olmaktan mutluyuz. Kültür ve sanatın toplum üzerindeki birleştirici ve iyileştirici gücü ile sanatı ve sanatçılarımızı desteklemekten dolayı memnuniyet duyuyoruz” dedi.

BtcTurk Vadi’de sezon Melike Şahin’le açılıyor

BtcTurk Vadi’de sezon 31 Mayıs tarihindeki Melike Şahin konseriyle başlayacak. Ersay Üner’in Taverna Şarkıları lansman konseri de yine 2 Haziran’da BtcTurk Vadi sahnesinde olacak. Haziran ayı boyunca Türkiye’nin en sevilen grup ve şarkıcıları KÖFN, Simge, Adamlar ve Redd Senfonik konserleriyle birlikte BtcTurk Vadi sanatseverlerle dolup taşacak.

2019 yılından bu yana yüz binlerce sanatseveri ağırlayan İstanbul’un en büyük kalıcı açık hava sahnesi olan konser alanı bu yıl BtcTurk Vadi adıyla misafirlerini ağırlayacak. 3100 kişinin etkinliği takip edebildiği BtcTurk Vadi, restoranların ve mağazaların da olduğu Vadistanbul Alışveriş Merkezi’nde yer alıyor.