Buddy Performance'a Boğaziçi Ventures'tan yatırım

Teknoloji girişimcilerinin büyüme ve uluslarası pazarlara genişlemelerini destekleme misyonu ile ekosisteme değer katma vizyonunu hareket eden Boğaziçi Ventures, çalışan odaklı insan kaynakları teknolojileri alanında öncü girişimlerden olan ‘Buddy’ şirketini BV Growth Fonu portföy şirketleri arasına ekledi.



Gelişim için veriye dayalı çalışmayı ve ölçmeyi teknoloji desteği ile yapan Buddy hem ürünü hem de yetenekli ekibi ile bir süredir Boğaziçi Ventures’ın fakip ettiği inovatif projelerden.

Kenan Çolpan: İnovatif ve insan odaklı

Boğaziçi Ventures Yönetici Ortağı Kenan Çolpan, Buddy'ye yaptıkları yatırım ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu.

* İnsan kaynakları teknolojileri alanında lider konumda olan Buddy gibi girişimler, iş dünyasının temel dinamiklerini değiştirme potansiyeli taşıyor. Boğaziçi Ventures olarak, bu alandaki girişimlere olan inancımız ile desteğimizi her geçen gün arttırıyoruz.

* İş gücünü ve iş süreçlerini optimize etmeye odaklanan bu teknolojiler, şirketlerin büyümesine ve verimliliğine önemli katkılar sağlıyor. Buddy gibi inovatif, insan odaklı ve teknoloji destekli şirketleri portföyümüze ekleyerek, iş dünyasının geleceğini şekillendireceklerine olan inancımızı gösterirken bu doğrultuda adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğimizin de altını bir kez daha çiziyoruz.

Buddy ne işe yarıyor?

Buddy, şirketleri, yeni jenerasyon çalışanları anlamaktan uzak, tek yönlü, yavaş ve kullanıcı dostu olmayan geleneksel yöntemlerden kurtarmak için geliştirilmiş bir çalışan geri bildirim platformu olarak faaliyet gösteriyor.

Buddy, geleneksel yöntemlerle yüksek bütçeler gerektiren çalışan bağlılığı ve yüksek performans kültürü oluşturma çalışmalarının maliyetini 5'te 1'e düşürerek, her ölçekte şirketin hizmetine sunuyor.

Basitlik ve sadeliğe odaklanan Buddy, anlık geri bildirimlerle, çalışanın nabzını sık sık ölçerek, şirketlerin “yeteneği elde tutma ve yüksek performans kültürü inşa etme” problemlerine çözümler üretiyor.

Anlık geri bildirimler, düzenli anketler, 360 derece değerlendirmeler ve takdir verilerini toplayıp, akıllı dashboardlar ve kıyaslama analizleri ile anlamlı sonuçlar sunarak bir yandan şirketlerin çalışana dair konularda en doğru kararı almasını sağlayan Buddy, diğer yandan da çalışanların becerilerini ve başarılarını görünür hale getiriyor.

Onur İlköz: Hedef küresel ölçekte büyüme

Şirket, Boğaziçi Ventures’dan aldığı tohum aşama yatırımı global arenada büyüme yolculuğunu bir sonraki aşamaya taşımak için kullanmayı planlıyor. Buddy’nin Kurucu Ortağı Onur İlköz yatırımla ilgili heyecanını şu sözlerle ifade etti:

* İnsanı daha fazla önemseyen şirketler yaratma vizyonumuzu bizimle paylaşan Boğaziçi Ventures’ın desteğini almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yatırım, çalışan bağlılığı ve yüksek performans kültürü alanındaki çalışmalarımızı hızlandırmamıza olanak tanırken, anlık geri bildirim alanında ilk akla gelen İK teknolojisi şirketi olma hedefimize bir adım daha yaklaşmamızı sağlayacak. Boğaziçi Ventures, teknoloji ile inşa edilmiş ve geleceği şekillendiren girişim projelerine yatırım yapma stratejisi ile çalışmalarına devam etmektedir. BV Growth, 2024 sonuna kadar kaynak taahhüdü toplamaya devam edecektir.