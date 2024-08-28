Buffett, ABD’nin dev bankasında payını küçültmeye devam etti

Warren Buffett, ABD'nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America'daki payını küçültmeye devam ederek, ek olarak 982 milyon dolarlık hisse sattı.

Buffett'in şirketi Berkshire Hathaway, temmuz ortasından bu yana gerçekleştirdiği bir dizi satışla toplamda hisselerinin neredeyse yüzde 13’ünü azaltarak 5,4 milyar dolar gelir elde etti. Berkshire, son satışları yaptığı bir yasal bildirimde açıklarken, 23, 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen satışları da detaylandırdı.

Buffett, 2011 yılında hisse fiyatı 5 dolara yakınken almaya başladığı ve oldukça kârlı olan bu yatırımı azaltma nedenleri konusunda sessizliğini koruyor. BofA hisseleri bu yıl yüzde 31 oranında değer kazandıktan sonra, satış furyasıyla yüzde 10 düşerek 39,67 dolara geriledi.

Bu satış serisi, Buffett'in Bank of America CEO'su Brian Moynihan'ın liderliğine uzun süredir verdiği desteği geri çektiğini gösteriyor. 93 yaşındaki yatırımcı, Moynihan'ı kamuoyunda defalarca övmüştü.

Berkshire, hâlâ bankanın en büyük hissedarı olmaya devam ediyor. 903,8 milyon hisse, salı günkü kapanış fiyatına göre 35,9 milyar dolar değerinde bulunuyor.