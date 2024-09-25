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Buffett, iki ayda 9 milyar dolarlık BofA hissesi sattı

Milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway'in BofA'daki satışlarına devam ediyor. Temmuzdan bu yana Buffett BofA hisselerinde 9 milyar dolarlık satış yaptı.

Haber Merkezi
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Buffett, iki ayda 9 milyar dolarlık BofA hissesi sattı
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Bank of America (BofA) hisselerini satmaya devam eden Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway'in ABD'nin dev bankasındaki satışları temmuzdan bu yana 9 milyar dolara ulaştı.

Holding, 20-24 Eylül arasında 21 milyon civarındaki hisseyi yaklaşık 863 milyon dolara satarken, ay içinde farklı seanslarda yaklaşık 45,6 milyon hisse sattığını daha önce duyurmuştu.

Berkshire, LSEG verilerine göre, 32,1 milyar dolar değerindeki BofA'nın yüzde 10,5 oranında hisselerine sahip bulunurken, halen bankanın en büyük hissedarı konumunda oluyor. 

Berkshire, BofA'daki payları yüzde 10'un altına indikten sonra düzenli olarak bildirimde bulunmasına gerek kalmayacak.

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