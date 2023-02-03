Bülbüloğlu Vinç, Yıldız Pazar’da işlem görecek

Halka arz için 26, 27 ve 30 Ocak tarihlerinde “BVSAN” borsa kodu ile talep toplayan Bülbüloğlu Vinç Sanayi’nin (BVS) paylarına bireysel yatırımcıdan 220,9 kat talep geldi.

Tera Yatırım’ın konsorsiyum liderliğindeki halka arzda, halka arz büyüklüğü 356,5 milyon TL olarak gerçekleşen Bülbüloğlu Vinç’in payları 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 31,00 TL/pay baz fiyat ile işlem görmeye başlayacak.

Konuya ilişkin Borsa İstanbul A.Ş'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 11.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 37.600.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 06/02/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 31,00 TL/pay baz fiyat, "BVSAN .E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.” ifadelerine yer verildi.