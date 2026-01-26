  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Bülbüloğlu Vinç, yurt dışı bir firma ile sözleşme imzaladı
Bülbüloğlu Vinç, yurt dışında faaliyet gösteren bir firma ile sözleşme imzaladı.

Bülbüloğlu Vinç, yurt dışı bir firma ile sözleşme imzaladı
Bülbüloğlu Vinç, yurt dışında faaliyet gösteren bir firma ile yurt dışındaki tesislerde kurulmak üzere bir adet gezer köprülü vinç üretimi ve teslimine ilişkin 1,89 milyon Euro (KDV hariç) tutarında sözleşme imzaladı.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre, vinçlerin üretim ve teslimatının 2027 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.

