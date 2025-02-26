Bülbüloğlu Vinç'ten 1,84 milyon Euro'luk sözleşme

Bülbüloğlu Vinç KAP'a yapılan açıklamaya göre, Fransa'da faaliyet gösteren bir firma ile Belçika'da kurulacak olan Slab Üretim Tesisinin stok holünde kullanılmak üzere; bir adet 66 ton kapasiteli Proses Slab Portal Vinci imalat ve montajı için 1,84 milyon euro (KDV Hariç) tutarında bir sözleşme imzalandı.

Söz konusu işin tesliminin 2026 yılının 1.çeyreğinde yapılması planlanıyor.