Bulls Portföy’den SPK kararı sonrası açıklama

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Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli bülteninde yer alan ilke kararının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Şirket açıklamasında, TEFAS’ta işlem gören fonların alım ve satım işlemlerinin durdurulduğu, kararda belirtilen bazı fonların ise SPK tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda tasfiye edileceği ifade edildi.

Bulls Portföy, son dönemde kamuoyuna yansıyan riskli işlemlere benzer herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini ve yönetilen fonlarda likidite problemi bulunmadığını bildirdi.

“Fonlarda pay repo işlemi gerçekleştirilmedi”

Şirket, bugüne kadar kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarında pay repo işlemi yapılmadığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, 28 Ağustos’ta Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de gerçekleştirilen değişikliklere büyük ölçüde uyum sağlandığı belirtildi. IIE ve BOS kodlu iki serbest fonun da yeni düzenlemelere uygun hale getirildiği kaydedildi.

Bulls Portföy, durdurulan fonlarda alım satım işlemlerinin yeniden başlamasına izin verilmesi halinde yatırımcıların satış taleplerinin karşılanabileceğini aktardı.

Yönetilen fonların büyüklüğü 14,6 milyar TL

Şirketin paylaştığı bilgilere göre, Bulls Portföy’ün TEFAS’ta işlem gören 13 fonunun toplam büyüklüğü 4,8 milyar TL seviyesinde bulunuyor. TEFAS dışında yer alan 15 fonun toplam büyüklüğü ise 9,8 milyar TL olarak açıklandı.

Buna göre şirket tarafından yönetilen 28 menkul kıymet yatırım fonunun toplam büyüklüğü yaklaşık 14,6 milyar TL seviyesine ulaşıyor.

Bulls Portföy ayrıca fonlarda riskli varlık veya işlem bulunmadığını, temerrüt ve sistemik risk yaşanmadığını savundu.