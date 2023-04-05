Bulutistan, Azerbaycan’ın dijital dönüşümünü hızlandıracak

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olarak 2020 yılında Deloitte’un “Fast 50” listesine giren ve çok sayıda başarı ödülüne sahip olan Bulutistan, globalleşme hedefi doğrultusunda yurt dışı açılımlarına devam ediyor. Türkiye dışında 60’tan fazla ülkede bulut hizmeti sunan Bulutistan, Azerbaycan’ın ilk çoklu bulut servis sağlayıcısı oldu.



Kendi yazılım ve çözümlerini üretmenin yanı sıra güçlü Ar-Ge donanımına sahip olan Bulutistan, entegre olduğu Equinix Küresel Bağlantı Ağı (Cloud Exchange) ile bilişim ihracatını artırmayı devam ediyor.

Hedef, Azerbaycan ile birlikte tüm komşu ülkelerine hizmet vermek

Konuya ilişkin açıklama yapan Bulutistan’ın Global Genel Müdürü Önder Şahin, Azerbaycan ile Türkiye arasında kurulan bu iş birliğinin know-how paylaşımı açısından oldukça değerli olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren dijital çözüm sağlayıcısı AzInTelecom LLC ile 11 Ağustos 2022’de stratejik bir iş birliğine imza attıklarını hatırlatan Şahin, “Bu ortaklık ile Azerbaycan başta olmak üzere tüm komşu ülkelerine bulut sistemi konusunda katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde Bulutistan ile Azln Telecom ortak bulut yatırımlarını tüm pazara sunacak.” dedi.

“Kesintisiz veri ulaşılabilirliği için 3 ana hizmet sunuyoruz”

Bulutistan’ın hizmetleri arasında yer alan Public Cloud, Private Cloud ve Hybrit Cloud ürünlerinin müşteriler açısından büyük bir önem arz ettiğini söyleyen Şahin, devamında şunları kaydetti: “Private Cloud hizmeti, müşterilerimizi özel bir güvenlik duvarı arkasında özel bir WLAN (yerel ağ) içinde ve dedike (özel çalışan) kaynaklardan bulut hizmeti alması olarak tanımlanabilir. Bu izole yapı sayesinde müşterilerimizin dışarıdan veya veri merkezi içinden gelebilecek saldırı riski minimize ediliyor. Hybrid Cloud hizmetini ise genel bulut platformlarını özel bulut veya şirket içi sunucularla birleştirerek iş yükünün iki bulut arasında hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlayan ve birden çok bulut ürününün avantajlarından aynı anda yararlanmanıza izin veren entegre bir çözüm olarak tanımlayabiliriz. Verilerin güvenliği konusunda nispeten biraz daha geleneksel olan şirketler Private Cloud’u, abulut teknolojisini artık iyiden iyiye özümsemiş olan müşteriler ise Public Cloud hizmetini tercih ediyorlar.”

“Azerbaycan’ın dijital ekonomiye geçişini destekleyeceğiz”

Bulutistan Azerbaycan Ülke Müdürü Samir Nuriyev ise, Azerbaycan’ın yatırım için dünyada en cazip ülkelerden biri haline geldiğini, ülkeni ekonomik istikrarın yanı sıra uygun iş-yatırım ortamının da yabancı yatırımcıları çektiğini söyledi. Bulutistan olarak bölgenin bilgi işlem, bulut hizmetlerine hızlı ve güvenilir erişim gibi taleplerine sessiz kalmadıklarını anlatan Nuriyev, “Bu yatırım Azerbaycan genelinde özel sector, müşterilerin ve ortakların dijital dönüşümünü hızlandırmakta çok önemli bir rol oynayacak. Uyarlanabilir, erişilebilir, ölçeklenebilir ve dayanıklı çözümlerimiz sayesinde yerel şirketler için en uygun çözümü sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Azerbaycan ekonomisindeki birincil itici güçler olan petrol ve doğalgaza ek olarak tarım, ulaşım, turizm, bilgi iletişim ve bulut teknolojilerinin de güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldığının altını çizen Nuriyev, “Azerbaycan ülke ekonomisini çeşitlendirmek için önemli projeleri ve stratejileri hayata geçiriyor. Bulutistan olarak pandemi ile beraber oldukça artan bilgi iletişim ve bulut teknolojileri talebini görerek Azerbaycan’daki ilk çoklu bulut hizmeti sağlayıcısı olduk. Ortağımız AzInTelecom LLC ile Azerbaycan’ın dijital ekonomiye geçişini destekleyeceğiz.” dedi.