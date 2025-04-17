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Bundle 6.0 versiyonunu duyurdu: Haber deneyimi yeni bir boyuta taşınıyor

Yapay zekâ destekli çeviri, sesli özet ve ilgi alanına özel içerikler sunan Bundle 6.0 ile haber deneyimi şimdi yeniden tanımlanıyor.

Haber Merkezi
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Bundle 6.0 versiyonunu duyurdu: Haber deneyimi yeni bir boyuta taşınıyor
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Türkiye’nin sevilen mobil haber uygulaması Bundle, kullanıcı deneyimini zirveye taşıyan 6.0 versiyonunu duyurdu. Bu yeni sürüm, haber takibini daha akıllı, daha kişisel ve çok daha erişilebilir kılmayı hedefleyen yapay zekâ destekli özelliklerle geliyor.

Her şeyden önce Bundle 6.0 ile gündemi takip etmek artık dil engeline takılmıyor. Yeni versiyonla birlikte kullanıcılar, yabancı kaynaklardaki haberleri anında Türkçeye çevrilmiş hâliyle okuyabiliyor. Gelişmiş yapay zekâ çevirisi sayesinde, global gündemde ne varsa artık birkaç saniyede ana dilinizde.

Bundle 6.0’ın öne çıkan bir diğer yeniliği ise haberlerin sesli özetlenmesi. Kullanıcılar ister yürürken ister trafikteyken, günün öne çıkan gelişmelerini uygulama üzerinden dinleyebiliyor. Böylece bilgiye ulaşmak için artık kimsenin ekrana bakmasına gerek kalmıyor.

AI teknolojisindeki son gelişmeleri başarıyla entegre eden bu yeni versiyon, sadece geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmekle kalmıyor; aynı zamanda kullanıcıların en niş ilgi alanlarına kadar içerik sunuyor. Bilimden uzay araştırmalarına, tarihten video oyun kültürüne kadar birçok farklı alanda yüzlerce gelişme, kişiselleştirilmiş bir akışla kullanıcıya sunuluyor.

Her geçen gün gelişmeye devam eden Bundle, 6.0 versiyonu ile haber takibini bir alışkanlıktan çıkararak tamamen akıllı bir deneyime dönüştürüyor.

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