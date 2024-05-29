Bupa Acıbadem Sigorta’nın Vekil Genel Müdürü Aslıhan Duymaz oldu

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü ve University of London City Aktüeryal Bilimler yüksek lisans derecesine sahip olan Aslıhan Duymaz, çalışma hayatına 2000 yılında Commercial Union Hayat A.Ş.’de başladı. 2004-2006 yılları arasında Ak Emeklilik A.Ş. Planlama Bölümü’nde aktüerya modelleme, bütçe ve komisyon raporlamaları alanlarında ve 2009-2012 yılları arasında Aegon Hayat ve Emeklilik A.Ş.’de fiyatlama ve raporlamadan sorumlu Grup Müdürü olarak şirketin aktüerya departmanı yapısının kurulumu, yurtdışı raporlaması için aktüeryal modelleme, şirketin BI raporlamaları projelerinde aktif olarak görev almıştır.

2012-2017 yılları arasında ise Aon Hewitt Türkiye'de emeklilik, finansal hizmetler ve sigorta hizmetleri alanlarından sorumlu aktüer ve yönetici olarak görev yapmıştır. 2017-2021 yılları arasında KPMG Finansal Hizmetler Danışmanlığı altında sigorta sektörüne yönelik danışmanlık ve denetim uzmanlığı alanlarında Direktör, 2022-2023 yılları arasında partner olarak çalışmıştır.

Duymaz, 2023 Nisan ayı itibarıyla Bupa Acıbadem Sigorta’da Aktüerya, Kurumsal Fiyatlama, Veri Analitiği, Veri Teknoloji Ofisi, Tıbbi Değerlendirme ve Tazminat birimlerinden sorumlu Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak yürüttüğü görevinin yanında, Mayıs ayından itibaren Bupa Acıbadem Sigorta Genel Müdürlüğü görevini vekil olarak sürdürecek.