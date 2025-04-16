Bupa Türkiye’den Adıyaman Üniversitesi’ne sağlık yatırımı

Hem toplum sağlığına katkı sağlamayı hem de eğitim hayatına değer katmayı hedefleyen Bupa Türkiye, Adıyaman Üniversitesi bünyesinde modern bir sağlık merkezi kurdu. Yaklaşık 3 aydır inşaatı devam eden ‘Adıyaman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Merkezi’nin açılışı 11 Nisan Cuma günü düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa; Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, Bupa Türkiye Strateji ve Transformasyon Grup Başkanı Ebru Keskin Kulalar’ın yanı sıra Bupa Türkiye yöneticileri, Adıyaman il protokolü, Adıyaman Üniversitesi’nin değerli akademik personelleri de katıldı.

Sağlık merkezi, psikoterapi ve 2 muayene odasından oluşuyor

Üniversite kampüsü içinde faaliyete başlayan sağlık merkezi, 140 metrekare alana yayılmış olan psikoterapi ve 2 muayene odasından oluşuyor. Hem fiziksel sağlık hem de psikolojik destek açısından her türlü acil ihtiyacı karşılayabilecek şekilde planlanan sağlık merkezi, alanında uzman hekimleriyle sağlık hizmetlerini sunmayı hedefliyor.

Modern ve sağlam bir yapı olarak tasarlanan ‘Adıyaman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Merkezi’, yaklaşık 16.000’den fazla üniversite öğrencisine ve 1600’ün üzerinde akademik ve idari personelin sağlık ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

“Bupa Türkiye olarak depremin ilk gününden itibaren bölgedeki sağlık ve temel ihtiyaçlara yanıt vermek için çalışıyoruz"

Bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kesintisiz eğitim için önemli bir adım olduğunun altını çizen Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan; “Bupa Türkiye olarak depremin ilk gününden itibaren bölgedeki sağlık ve temel ihtiyaçlara yanıt vermek için çalışıyoruz. Bugüne kadar bölge halkının sağlığı ve daha sürdürülebilir bir yaşama kavuşması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Depremin ardından sağlığa erişimin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünerek Adıyaman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Merkezi’ni hayata geçirdik. Sağlık merkezinin yapımı süresince desteklerini esirgemeyen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş’e ve Genel Sekreteri Mahmut Gürsoy’a şükranlarımızı sunuyorum. Bu projenin hayata geçmesine vesile olan Medipreneurs Derneği’nin başkanı Dr. Şevval Karadağ’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli hocalarımızın ve gençlerimizin eğitim yolculuklarına kesintisiz bir sağlık desteğiyle devam etmelerini sağlamak amacıyla hizmete açtığımız bu merkez, sadece bir sağlık alanı değil, aynı zamanda bir güven ve umut yuvasıdır. Bu merkez, onların sadece fiziksel sağlıklarını değil, ruhsal iyilik hallerini de desteklemeyi amaçlıyor. Çünkü biliyoruz ki, güçlü bir toplum için güçlü bireyler gerekir ve bu bireylerin yetiştiği en önemli alan da eğitimdir. Bupa Türkiye olarak, sadece bugünün değil, yarının sağlık ve eğitim liderlerini yetiştirmek için desteğimizi sürdürüyoruz. Depremin 2. yılında da Adıyaman’a katkı sağlamaya devam ediyoruz, çünkü onların sağlıklı ve mutlu bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır.” diyerek görüşlerini belirtti.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversitenin kampüsünde açılan sağlık merkezi ile ilgili görüşlerini şöyle belirtti; “Bupa Türkiye'nin değerli katkılarıyla üniversitemiz bünyesinde hizmete girecek olan tam teşekküllü sağlık merkezimiz, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize kaliteli sağlık hizmeti sunmak üzere faaliyet gösterecektir. Bu merkez, modern tıbbi donanımı ve uzman kadrosuyla kampüs içinde erişilebilir, güvenilir ve kapsamlı bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Bupa Türkiye'ye, eğitim ve sağlık alanındaki bu anlamlı iş birliği için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu proje, kurumsal sosyal sorumluluğun önemli bir örneği olup, üniversitemizin yaşam kalitesini yükseltme hedefimize büyük katkı sağlayacaktır. Sağlık, insanın en temel ihtiyacıdır. Bu bilinçle, merkezimizin tüm personelimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”