Bupa Türkiye'den dijital sağlık hamlesi: Yazılım şirketi Ortus’u satın alıyor

Dijital sağlık hizmetleri sunan Ortus Yazılım A.Ş. (“Ortus”)’nin Bupa Türkiye tarafından satın alımı konusunda anlaşmaya varıldı. Yapılan ortak açıklamada, Rekabet Kurumu’nca gerekli onayın verilmesi halinde bahsi geçen hisse devrinin yapılarak satın alma işleminin tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Blua ile büyüme ve yatırım vurgusu

Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, yaptığı açıklamada, “Bupa Türkiye çatısı altında yürüttüğümüz entegre sağlık faaliyetlerimizi ve Blua markası ile sunduğumuz dijital sağlık hizmetlerimizi; Ortus’un sahip olduğu dijital sağlık çözümleri ile güçlendirerek Bupa Türkiye üyelerine sunma ve sağlık alanında dijital yatırımlar yapmaya devam etme vizyonumuz ile gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin öncü entegre sağlık şirketi olarak dijital alandaki büyümemize ve özellikle dijital sağlık hizmetleri sunan Blua markamıza hızlı bir ivme kazandıracak bu yatırımla, ülkemizin büyüme potansiyeline duyduğumuz güveni bir kez daha vurguluyor; Türkiye’ye olan inancımızı, Bupa olarak tüm kalbimizle ifade ediyoruz. Bu yatırım, yalnızca ekonomik bir adım olmanın ötesinde, toplumumuzun daha sağlıklı ve daha güçlü bir geleceğe adım atmasını sağlamak ve sağlık hizmetlerine erişimin yaygınlaştırılması adına atılmış önemli bir adımdır.” diye belirtti.

"Toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz"

Ortus Yazılım A.Ş. kurucusu Onur Doğan ise “Yapay zeka temelli dijital sağlık ürün, çözüm ve hizmetleri konusundaki deneyimimiz ve odağımız ile Bupa Türkiye’nin güçlü çatısı altında yer almak bizim için büyük bir mutluluktur. Bupa çatısı altında, aynı vizyon ve odak ile ve güçlenerek geliştireceğimiz yeni dijital ürün ve çözümlerle sağlık hizmetlerine erişimi daha verimli, güvenli ve hızlı hale getirerek dijital dönüşümü hızlandırmayı ve toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu birleşme, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir adım olup, geleceğe dair heyecan vericidir.” şeklinde görüşlerini belirtti.