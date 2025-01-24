Burberry hisselerinde hızlı yükseliş

İngiliz moda evi Burberry'nin hisseleri, şirketin üçüncü mali çeyrekte satışlarda beklenenden daha düşük bir düşüş bildirmesinin ardından cuma günü yüzde 14 artış gösterdi.

Karşılaştırılabilir satışlar ise aralık ayına kadar olan üç ayda yüzde 4 azaldı. Analistler, yüzde 12'lik bir düşüş bekliyordu.

Toplam gelir, raporlanan döviz kurlarına göre yıllık yüzde 7 düşüşle 659 milyon GBP oldu.

Burberry hisseleri 1239'a kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 14,2 artışla 1224.50 seviyesinde.,

Şirket, ikinci yarı sonuçlarının ilk yarıdaki düzeltilmiş faaliyet zararını büyük ölçüde telafi etmesinin "daha olası" olduğunu söyledi.

CEO Joshua Schulman, müşterilerin Burberry'nin son kampanyalarına verdiği tepkiden "cesaret aldığını" söyledi, ancak markanın dönüşümünün hala erken aşamalarında olduğunu ve "yapılacak çok şey olduğunu" belirtti.