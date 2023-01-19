Burcu Manay, ABD’de üçüncü kez yılın en iyi KOBİ’leri arasına girdi

Atlanta merkezli Cobb Ticaret Odası, 2004’ten bu yana düzenlediği ‘En İyi 25 KOBİ’ listesini açıkladı. Türk girişimcilerin ABD’de şirketleşmesine odaklanan ve ülkenin 50 eyaletinde şirket kuruluşu, vergi ve muhasebe gibi finansal danışmanlık alanlarında hizmet veren Manay CPA, üst üste üçüncü kez Yılın En İyi 25 KOBİ’si arasında yer aldı.

İşletmelerin satış veya birim açısından artış göstermesi ve faaliyet gösterdiği alandaki yenilikleri ispatlaması gibi koşullara bağlı olarak verilen ve ABD’deki bağımsız işletme liderleri ile ABD merkezli KOBİ’lere bağlı üyelerden oluşan bir kurul tarafından verilen ‘Yılın En İyi 25 KOBİ’si’ ödül töreni, bu yıl 16 Mayıs’ta Atlanta’da bulunan Truist Park’taki Coca-Cola Roxy Theatre’da gerçekleştirildi.

Manay CPA Yönetici Ortağı ve CEO’su Burcu Manay, Cobb Ticaret Odası’nın Georgia eyaletinde önde gelen ticaret kurumu ve ABD’deki en büyük üç ticaret odasından biri olduğunu belirterek, “Manay CPA olarak 2001’den bu yana Türkiye’deki üreticilere, girişimcilere ve hizmet sektöründeki şirketlere Amerika pazarını tanıtarak onları 50 eyalette ihracata teşvik ediyor, Türkiye ihracatına katkıda bulunuyoruz. Manay CPA olarak kendimizi Türkiye ve Amerika pazarları arasında bir köprü olarak konumlandırıyoruz. Sunduğu vergi kolaylıkları ve çeşitli teşvik destekleriyle ABD, pek çok girişimci için güçlü bir dış pazar oluşturuyor. Üçüncü kez layık görüldüğümüz ödül, köprü misyonumuzun ABD’de yerleşik KOBİ’lerin ve meslek örgütlerinin de dikkatini üç yıldır çektiğini kanıtlıyor.” dedi.

“5 bine yakın başarı hikayesine ortak olduk”

Türkiye’den ABD’ye açılmak isteyen girişimciler için şirketin kurulacağı eyalet seçiminden şirketin ortaklık yapısı ve türünün belirlenmesine kadar her aşamada yardımcı olduklarını belirten Manay, şunları kaydetti: “Dört kıtadan ve pek çok farklı ulustan çalışanımızla, danışmanlık, bordrolama, vergi hizmetleri, muhasebe işlemleri, kuruluş sonrası süreçler, transfer fiyatlandırması gibi Amerikan vergi ve muhasebe sistemine ilişkin kapsamlı destek sağlıyoruz. Şimdiye dek 5 binden fazla müşterimizin Amerika’daki başarı hikayelerine ortak olduk. Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin 500 milyon doları aşkın ticaret hacminin mali müşavirliğini yürütüyoruz. ABD lisanslı bir yeminli mali müşavir olarak, bir şirketin ABD’ye açılma sürecinde ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri Türkçe müşteri desteğiyle sunuyoruz. Bu sayede bu başarı yolculuğunu Türkiye’deki girişimciler için erişilebilir hale getiriyoruz.”



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