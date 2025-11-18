  1. Ekonomim
Burgan Bank, EBRD'nin GEFF Programı kapsamında ilk yeşil finansmanını sağladı

Burgan Bank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon Euro tutarında bir kredi anlaşması imzaladı. Banka, bu yeni kaynakla enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüme odaklanan şirketlere finansman sağlayacak.



Türkiye’de yeşil ekonomiye geçiş süreci hız kazanırken, finans sektörü de bu dönüşüme sağladığı desteği sürdürüyor. Bu alanda aktif bir rol üstlenen Burgan Bank, çevre dostu yatırımlara kaynak sağlamak amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

Banka bu kaynakla, enerji verimliliğini artıran, yenilenebilir enerji üretimini destekleyen ve iklim dostu teknolojilerin kullanımını teşvik eden şirketlere finansman sağlayarak, reel sektörde yeşil dönüşümün hızlanmasına ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı amaçlıyor.

“Bu yeni kaynakla, ülkemizin yeşil ekonomiye geçişini hızlandırmasına destek sağlıyoruz”

Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçişini destekleyen projelere hız verdiklerini ifade eden Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon Euro tutarında, 5 yıl vadeli bir finansman anlaşması imzaladık. EBRD’nin Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF) kapsamında gerçekleşen bu anlaşma, bankamızın uluslararası finans kuruluşlarından temin ettiği ilk yeşil finansman kaynağını temsil ediyor. Söz konusu finansman ile enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüme odaklanan şirketlere destek sağlayacağız. Bu yeni kaynak ayrıca müşteri portföyümüzün büyümesine ve çeşitlenmesine de katkıda bulunacak. EBRD ile kurduğumuz bu iş birliği, yeşil ekonomiye verdiğimiz desteğin ve yeşil yatırımları finanse etme konusundaki kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Ülkemizin yeşil ekonomiye geçişini hızlandırmak ve reel sektörün yeşil temalı sürdürülebilir yatırımlarına finansman sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

“Burgan Bank aracılığıyla sağlanacak finansman, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağlayacak”

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bu ortaklık, yeşil finansmana duyduğumuz farkındalığı ve Türkiye’nin yeşil dönüşümünü destekleme konusundaki güçlü kararlılığımızı ortaya koyuyor. Bu hedefler doğrultusunda Burgan Bank Türkiye ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bankanın geniş ağı aracılığıyla sağlanacak finansmanın, ülkenin iklim hedeflerine ulaşmasına ve sürdürülebilir büyümesinin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

