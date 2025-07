Burgan Bank ON Dijital Bankacılık, Dataroid ile iş birliğine gitti

Takip Et

Dataroid'in gelişmiş analitik yetenekleri ve gerçek zamanlı etkileşim teknolojilerinden yararlanacak olan ON, müşterilere tam da ihtiyaç duydukları anda son derece kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı amaçlıyor. Bu ortaklık sayesinde müşteri etkileşiminin artırılması, dijital kanalların benimsenmesinin hızlandırılması ve uzun vadeli müşteri sadakatinin güçlendirilmesi bekleniyor.

"Yapay zeka ve hiper kişiselleştirmeye yaptığımız yatırımlarla müşteri deneyimini daha da ileri taşımaya devam ediyoruz"

Burgan Bank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Darço Akkaranfil konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Burgan Bank olarak ON Dijital markamızı sürekli geliştirerek yalın, sezgisel ve zenginleştirilmiş dijital işlem seçenekleriyle desteklenen bir bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Dataroid ile kurduğumuz bu güçlü iş birliği sayesinde, müşteri davranışlarını daha iyi anlayarak her temas noktasında kişiselleştirilmiş ve kesintisiz deneyimler sunabiliyoruz. Amacımız her etkileşimi anlamlı kılmak, müşteri bağlılığını artırmak ve dijital hizmetlerimizi müşterilerimizin günlük hayatlarının ayrılmaz, güvenilir bir parçası haline getirmek. Yapay zeka ve hiper kişiselleştirmeye yaptığımız yatırımlarla müşteri deneyimini daha da ileri taşımaya devam ediyoruz.”

"Yapay zeka destekli dijital analitik altyapımızla kurumların müşteri etkileşimini daha anlamlı ve verimli hâle getirmelerine yardımcı oluyoruz"

Dataroid Kurucu Ortağı Elif Parlak ise iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

“Dataroid olarak, yapay zeka destekli dijital analitik altyapımızla kurumların müşteri etkileşimini daha anlamlı ve verimli hâle getirmelerine yardımcı oluyoruz. Derin davranışsal içgörüler, gelişmiş veri modellemeleri ve bütünleşik kanal yönetimi sayesinde kullanıcı deneyimini daha kişisel ve etkili bir noktaya taşıyoruz. Dijital bankacılığın sadece hizmet sunmakla sınırlı kalmayıp, her kullanıcıya özel ve anlamlı deneyimlere odaklandığı dijital dönüşüm sürecinde öncü bir rol üstlenen ON Mobil'e katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinin, ON Mobil'in dijital alandaki büyümesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."