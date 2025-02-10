Burgan Bank’ın 2024 yılı net kârı 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti

Yıl sonu itibarıyla Burgan Bank’ın konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 21,9 olarak gerçekleşerek, sektör ortalamasının üzerinde bir performans ortaya koydu.Özsermaye karlılığı da sektör ortalamasının oldukça üzerinde bir performansla %39,1 olarak gerçekleşti.

“2024 yılı makroekonomik istikrar adına önemli kazanımların yaşandığı bir yıl oldu”

Burgan Bank’ın 2024 yılı finansal performansı üzerine açıklamada bulunan Genel Müdür Murat Dinçşunları paylaştı:“2024 yılı, iyileşen rezerv görünümü, istikrarlı seyreden Türk lirası ve artan yatırımcı güveniyle, dezenflasyon sürecinin başarılı bir şekilde ilerlediği ve makroekonomik istikrarın sağlanması adına önemli kazanımların yaşandığı bir yıl oldu. Ülkemizin ve bankalarımızın kredi notlarındaki artış, risk primindeki gerileme ve yatırımcı iştahındaki yükseliş,hem bankacılık sektörünün hem de reel sektörün yurtdışı kaynaklara erişim imkânlarınıgenişletti. Diğer taraftan, yüksek fonlama maliyeti ve kredi büyümesi kısıtları, bankacılık sektörü büyümesi ve karlılığı üzerinde baskı yaratmaya devam etti. Burgan Bank olarak, bu konjonktürde dinamik ve çevik bir anlayış ile bilançomuzu etkin ve başarılı bir şekilde yönetiyor, müşterilerimize tüm ihtiyaçlarında en üst kalitede hizmet veriyoruz.Birikim Yönetimi iş kolumuzda 2024 yılında üst segment gelir grubu müşterilerimiz, bankamızdaki varlıklarının yarısından fazlasını yatırım ürünlerinde değerlendirdi.Müşterilerimizin bankamızdaki yatırım fonu portföyü bir önceki yıla göre %160 büyüdü.Anlaşmalı olduğumuz 18 portföy yönetim şirketine ait yatırım fonlarını ve diğer yatırım ürünlerini müşterilerimizin risk ve getiri beklentilerine göre şekillendirerek, çok sayıda üründen oluşan yatırım evreninde müşterilerimize rafine bir yatırım seçkisi sunuyoruz. Strateji ve araştırma raporlarımızla sunduğumuz yatırım danışmanlığı hizmetimiz ve müşteri segmentimize özel olarak hazırlanan yatırım stratejilerimiz, 2024 yılında sağladığı yüksek başarıyla müşterilerimiz tarafından büyük beğeni topladı. Ayrıca dijital kanallarımızı sürekli geliştirerek, müşterilerimizin varlıklarını efektif şekilde izlemesini ve yönetmesini sağlıyoruz. Yaklaşık bir yıldır kullanımda olan Burgan Fon Evreni, müşterilerimizin bankamızdaki yatırım fonu portföyünün getirilerini takip edebildiği ve karşılaştırmalı analizler yapabildiği bir platform olarak en çok tercih edilen ürünlerimizden biri haline geldi. Sigortada, ürün ve hizmetlerimizi “dijitalleşme” vizyonu ile geliştirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunacak yapıyı kurduk ve güçlü bir satış performansı yakaladık. Sigorta komisyon gelirlerimizde geçtiğimiz yıla göre 3,4 kat büyüme gerçekleştirdik.”ON Dijital Bankacılık müşteri sayısının1 milyonu aştığına dikkat çeken Dinç, “Müşteri ihtiyaçlarına göre yenilenen, kişiselleştirilebilir mobil uygulamamızla müşteri deneyimini her dönem bir üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.Yeni uygulamamızla aynı zamanda yatırım odaklı dijital bankacılık deneyimini de farklı bir düzleme taşıyarak, müşterilerimizin, tüm hisse ve fon hesaplarındaki varlıklarını ve varlıklarındaki gelişimleri tek ekran üzerinden görüntüleyebilmelerini sağlıyoruz. Bununla birlikte, Türkiye çapında mobilya, beyaz eşya, sağlık ve teknoloji gibi farklı alanlardan 5.700’den fazla bayi iş birliği ile tüketici finansmanı hizmeti sağlıyoruz. Ticari ve Kurumsal Bankacılık alanında, 2024 yılında müşterilerimize sunduğumuz finansman desteği, geçen yıla kıyasla %37 artış göstererek toplam 77 milyar TL’ye ulaştı. Bu kaynağın 56 milyar TL’si nakit kredi, 21 milyar TL’si ise gayri nakit kredi olarak sağlandı.Ticari ve kurumsal bankacılık bünyesinde bu sene hayata geçirdiğimiz faktoring işlemleri ile KOBİ segmentindeki müşterilerimizin finansal ihtiyaçları karşılarken, teknoloji yatırımlarımızın devreye girmeye başlaması ile işlem sürelerimizi yarıya indirdik, hacimlerimizi güçlenen ve genişleyen ekibimize paralel artırmayı başardık. Nakit yönetimi ve dış ticaret alanında ise sunduğumuz yenilikçi ve müşteri odaklı çözümlerle ödeme çek hacmimiz toplam 43 milyar TL’ye, SGK tahsilatlarında ise 9.5 milyar TL’ye ulaştık. Ayrıca, grup bankalarımız ile oluşturduğumuz güçlü sinerji ve sunduğumuz kaliteli hizmetin katkısıyla dış ticarette yaklaşık 4 milyar dolarlık işleme aracılık ettik.

50-100 bin dolar aralığı işlemlerde % 11,3pazar payı ile sektörde ilk 3 firma arasında yer alanBurgan Leasing’in2024 yılsonu itibarıylatoplamda net karı 1,4 milyar TL’ye ulaştı. Burgan Yatırım ise geçen yılın aynı dönemine göre müşteri sayısında %41 oranında artış kaydetti.Tüm bu başarılarda ise çalışanlarımızın rolü büyük, bu nedenle çalışan memnuniyeti her zaman önceliğimiz. Bu doğrultuda, 2024 yılında aldığımız “Great PlaceToWork” Sertifikası ile“Harika Bir İş Yeri”olduğumuzu tescillemenin gururunu yaşıyoruz” dedi.