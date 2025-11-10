Burger King’in Çin operasyonlarında çoğunluk hissesi satıldı

Restaurant Brands International (RBI), Burger King’in Çin operasyonlarına yönelik stratejik bir hisse devri gerçekleştirdi. Şirket, Çin pazarında büyümeyi hızlandırmak amacıyla ülke birimindeki çoğunluk hissesini Asya merkezli yatırım şirketi CPE’ye sattı.

Yaklaşık 350 milyon dolarlık yatırım

RBI tarafından yapılan açıklamaya göre CPE, anlaşma kapsamında yaklaşık 350 milyon dolarlık yatırım yapacak ve bu doğrultuda Çin’deki Burger King restoranlarının sayısının 2035 yılına kadar 1.250’den 4.000’in üzerine çıkarılması hedeflenecek.

350 milyon dolarlık devrin arka planı

RBI, söz konusu satışın şirketin bayilik yapısına daha yoğun dayalı bir modele geçiş stratejisinin parçası olduğunu bildirdi. Satış işlemi tamamlandığında CPE’nin Çin’deki Burger King operasyonlarının yaklaşık yüzde 83’ünün sahibi olacağı belirtildi.