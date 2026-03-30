Burkasan küresel oyuncu olma yolunda ilerliyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden Bursa’da faaliyet gösteren ve kentin ilk 250 büyük firması arasında yer alan Burkasan, geri dönüşüm ve atık yönetimi alanındaki yatırımlarıyla istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Artan çevre sorunları karşısında sürdürülebilir yaşam için geri dönüşümün öneminin her geçen gün arttığını belirten şirket, Türkiye’nin dört bir yanında entegre atık yönetimi çözümleri sunarak çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.

Ayda 20 bin tondan fazla atık yönetimi

Burkasan Genel Müdürü Birhan Denktaş, döngüsel ekonomiyi destekleyen çalışmalar yürüttüklerini belirterek şunları söyledi: “Bulgaristan ve İngiltere’de olmak üzere toplam 13 tesisimiz ve 1000’in üzerinde çalışanımız var. Ayda 15 bin tondan fazla atığın yönetimini gerçekleştiriyor ve global şirketlerle yaptığımız iş birlikleriyle döngüsel ekonomi projeleri üreterek, çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz.”

Denktaş, geri dönüştürülmüş plastik hammadde üretim tesisinin tamamlanmasıyla birlikte dünya devleri için stratejik bir çözüm ortağı haline geldiklerini de belirtti. Tesislerinde yalnızca tüketici kaynaklı atıklardan elde edilen geri dönüştürülmüş plastik hammaddelerin yaklaşık 5 yıldır Unilever ürünlerinin şişe ambalajlarında yüzde 100’e varan oranlarda kullanıldığını ifade eden Denktaş, bu iş birliğini global ölçekte büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tesis yatırımları devam ediyor

Sektördeki en büyük sorunlardan birinin yer sıkıntısı olduğuna değinen Denktaş, sanayinin olduğu her yerde atık üretiminin de olduğunu söyledi. Bu kapsamda Burkasan, geçtiğimiz yıl Bursa Serbest Bölge’de bulunan üç ayrı tesisi tek çatı altında toplamak için 15 bin metrekarelik bir fabrika binası satın aldı. Yeni yatırım kapsamında bölge içi atık yönetimi faaliyetlerini sürdürülürken, diğer taraftan da bölge kullanıcılarına orijinal ahşap palet ve ambalaj üretimi gerçekleştiriliyor.

Ayrıca şirket Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 bin metrekarelik yeni bir tesis satın alırken, diğer taraftan yine aynı bölgede toplamda 5 bin metrekarelik yeni bir tesisin inşaatına da nisan ayında başlamayı planlıyor. Burkasan’ın önemli yatırımlardan biri de Tekirdağ’da hayata geçirildi. Denktaş, 22 bin metrekare kapalı alana sahip entegre atık yönetimi ve geri dönüşüm tesisinde Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ünitesinin kurulumunu tamamladıklarını belirtti. ATY tesislerinde maddesel geri dönüşümü mümkün olmayan endüstriyel ve evsel atıklar işlenerek yüksek kalorili yakıta dönüştürülüyor.

Depozito Yönetim Sistemi 1 Temmuz’da başlıyor

Türkiye Çevre Ajansı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Depozito Yönetim Sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Sistem kapsamında tüketiciler içecek ambalajları için depozito bedeli ödeyecek ve ambalajı iade ettiklerinde bu bedeli geri alacak. Denktaş, depozito yönetim sisteminin ülkemizde kurumsal bir atık toplama sistemi oluşturulması ve atık toplama miktarlarının arttırılması için anahtar rol oynayacağını belirtti.

Depozitoda Burkasan Bursa’nın saha operatörü oldu

Denktaş, depozito yönetim sistemi için Burkasan olarak Bursa genelinde yatırımlar yaptıklarını ve kentte oluşacak depozitolu ambalajların toplanması için geniş bir ağ kurduklarını açıkladı. “Türkiye genelinde 25 milyar adetin üzerinde her yıl depozitolu ambalaj piyasaya sürülüyor. Bursa da nüfusu, üretim ve tüketim kapasitesi itibariyle depozito sistemi içerisindeki en önemli illerden biri. Bu kapsamda mart ayı içerisinde, depozito yönetim sistemi kapsamında toplanacak ambalajların yönetilmesi için Uludağ Organize Sanayi bölgesinde 4 bin metrekarelik bir tesis yatırımı gerçekleştirdik. Amacımız 2 yıl içerisinde 10 milyon dolar yatırım gerçekleştirerek, kentin tüm paydaşlarına hizmet edecek bir sistem oluşturmak.”

Ülke olarak bu stratejik hammaddelere ihtiyacımız var

Denktaş, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bu sistem atıkları ekonomiye kazandırmanın en verimli yollarından biri. İlk yatırım maliyetleri yüksek olsa da tüketicileri sistemin bir paydaşı haline getirmesi sebebiyle, tek kullanımlık içecek ambalajlarının çok yüksek oranlarda toplanmasına olanak sağlıyor. Yurtdışı örneklerinde toplama verimliliğinin birkaç yıl içerisinde yüzde 90’ların üzerine çıktığını görüyoruz. Bu da çevre kirliliğinin önüne geçtiği gibi, geri dönüştürülmüş hammaddeye ihtiyacı olan endüstrilerimizi beslemek için son derece kıymetli. Tüm vatandaşlarımızı bu sürece destek vererek hem çevresel sorumluluklarını yerine getirmeye hem de ödeyecekleri emanet depozito bedellerini geri almaya davet ediyorum.”