Bürosit, 2025’te piyasaya 20 yeni ürün sunacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’nin ilk amortisörlü ofis koltuğu üreticisi olarak1989 yılında kurulan Bürosit Büro Donanımları AŞ. günümüzde ofis mobilyaları sektöründe geniş bir yelpazede faaliyet göstermeye devam ediyor. Ürünlerinin temelinde “insan odaklı” bir yaklaşım bulunduğunu belirten Bürosit Genel Müdürü Turgay Çalışkan, “Profesyonel ekiplerimiz, tasarım ve üretim süreçlerinde estetik, ergonomi ve kullanım kolaylığı gibi faktörleri en üst seviyede tutarak müşterilerimize modern ve işlevsel çözümler sunmaktayız. Tüm bu birbiri ile bağlantılı süreç, Bürosit’in DNA kodlarını oluşturarak her bir ürünümüzün kalitesini ve kullanıcı deneyimini ön planda tutmamızı sağlıyor” dedi.

Bürosit markasıyla bugün 11 bin m2’yi aşan üretim tesislerinde faaliyet gösterdiklerini belirten Çalışkan, “Çalışma alanları, kültür merkezleri, hastaneler ve kampüslere kadar tüm sosyal yaşam alanları için mobilya çözümleri üretiyoruz. Bünyemizde 140 kişi istihdam etmekle birlikte tedarikçilerimizde bunun çok daha fazlası Bürosit ailesine hizmet veriyor. 11 yurtdışı temsilciliği ve Türkiye’deki 25 bayimizden oluşan yaygın satış ağımızla, 35 ülkede Bürosit ürünlerini tüketiciyle buluşturmaktayız. Fiziki mağazaların dışında online satış kanalımız ile tüm müşterilerimize koşulsuz erişim imkânı sunuyoruz” diye konuştu.

“Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme süreçlerimizi hızlandıracağız”

Bürosit, üretim tesislerinde yıllık toplam 485 bin parça ofis mobilyası üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Çalışkan, “Bu üretim kapasitesi, yaklaşık 190 bin adet masa ve 150 bin adet ofis koltuğu ve kanepeyi içeriyor. Üretimimizin %20'sini ihraç ediyoruz. İhracat yaptığımız başlıca ülkeler arasında Almanya, Hollanda, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türk Cumhuriyetleri yer alıyor. İhracatımızı artırmak adına yeni pazar çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bürosit, ihracat odaklı bir marka olarak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) pazarlarına yöneliyor. Almanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkeleri ile Körfez Bölgesi (BAE, Suudi Arabistan, Katar) önemli hedef pazarlarımız arasında” dedi.

2024 yılının tüm dünya ve özellikle Türkiye adına ekonomik anlamda zor bir yıl olduğunu belirten Çalışkan, “Ancak 2025 yılında hedeflerimiz ve beklentilerimiz daha yüksek. Özellikle 2025 yılı için mevcut üretim kapasitemizi artırarak, artan müşteri taleplerine daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt vermeyi planlıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızın bir sonucu olarak, 2025 yılında pazara yenilikçi ve ergonomik tasarımlara sahip en az 20’ye yakın yeni ürün sunmayı hedefliyoruz. Bu yıl Bürosit adına sürdürülebilirlik ve dijitalleşme süreçlerimizi hızlandırarak, üretimden satışa kadar olan tüm süreçlerde teknolojik yenilikleri entegre etmeyi ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeni pazarlar için de yatırım planı oluşturduk”

Bürosit’in 2025-2026 dönemini kapsayan Stratejik Planı'nda, 2025 yılında 20’ye yeni ürün yatırımı yapacağını vurgulayan Çalışkan bunun yanı sıra yurtiçinde yeni bayilik çalışmalarımız ile yurtdışında yeni pazar çalışmaları için de yatırım planlarımız bulunduğunu aktardı. Çalışma mobilyaları sektöründe çeşitli zorluklar ve sorunlar yaşadıklarını da belirten Çalışkan, “Yaşadığımız sorunları, ekonomik dalgalanmalar, artan rekabet, değişen çalışma kültürü ve beklentiler, lojistik ve tedarik zinciri sorunları, sektörün ihtiyacı olan yetişmiş eleman bulma sorunları gibi sıralayabiliriz” dedi.