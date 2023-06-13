Bursa Bölge Temsilciliği YEK-G Belgesi aldı

Esra Özarfat

BURSA - Çevre Haftası kapsamında başlattığı sürdürülebilir dünya hareketini tüm yıla yaymayı hedefleyen Uludağ Elektrik, EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilciliği’nin enerjisinin temiz kaynaklardan temin edildiğini gösteren YEK-G Belgesini Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’ye takdim etti. Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce ile Kurumsal İletişim Yönetmeni Sevim Tan’ın yer aldığı ziyarette söz alan Yusuf Ziya Yüce, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine işaret ederek, YEK-G sistemin elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı amaçladığını vurguladı. Paydaşlarının enerjisini yenilenebilir kaynaklardan temin ederek, sürdürülebilir bir dünya için adım attıklarını belirten Yüce, hayata geçirdikleri projelerle enerji verimliliği ve tasarrufu ile temiz kaynakların önemini vurgulamaya devam edeceklerini aktardı.

Nasıl Bir Ekonomi Medya Haber Basın A.Ş. adına EPİAŞ tarafından düzenlenen belgeye göre Bursa Temsilciliği’nin ocak ve nisan ayları arasındaki 1 MWh’lık elektrik tüketimi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildi.