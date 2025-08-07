Bursa Çimento Modernizasyon Projesi'nde döner fırın ateşlendi

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Çimento Modernizasyon Projesi kapsamında; inşaat işleri, çelik imalat ve montaj işleri, yardımcı ekipman temini, mekanik ve teknolojik imalat-montaj işleri ile birlikte devreye alma süreçleri gerçekleştirildi.

Projenin paydaşı olan Sintek Group Kurucu Ortağı Onur Atakay, “Endüstriyel tesislerde anahtar teslim projeleri zamanında ve öngörülen bütçe sınırları içinde tamamlamak, sağlam temellere dayanan ayrıntılı planlama ve kusursuz bir organizasyon gerektirir. Güçlü proje yönetimi ve deneyimli saha ekiplerimizle bir projemizi daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bursa Çimento Fabrikası yönetimine ve tüm saha ekibine; proje süresince gösterdikleri değerli iş birlikleri için teşekkür ederiz” dedi. Bursa Çimento Modernizasyon Projesi; yüksek oranda atık yakıt kullanımı sayesinde, çevre dostu üretim, sürdürülebilirlik, karbon salınımının azaltılması ve enerji verimliliği alanlarında sektör için örnek bir uygulama niteliği taşıyor. Sintek Group, 2023 yılında proje paydaşı olmuştu.