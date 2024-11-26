Bursa Çimento, modernizasyon yatırımını yıl sonuna kadar hayata geçirecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Çimento’nun çevreci ve sürdürülebilir konumunu güçlendirmek için, “Modernizasyon Yatırımı Projesini” 2024 yılı sonuna kadar hayata geçirmeyi planladığını belirten Bursa Çimento Genel Müdürü Barbaros Onulay, “14 Temmuz 1966 yılından bu yana faaliyet gösteren Bursa Çimento, kurulduğu günden bu yana fosil yakıt kullanımı azaltmak adına önemli çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Çimento fabrikalarının en büyük maliyet kalemleri enerji ve ana yakıt olan kömürdür. Yeni yatırımımızla birlikte yüzde 80 ikincil yakıt kullanım hedefimiz sürdürülebilirlik ve çevre açısından en önemli parametrelerden biri olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Daha az yakıt tüketimi sağlayacak”

Çevre ve emisyonların yeni yatırımın öncelikli konusu olduğunu ifade eden Onulay, “TBMM'de kabul edilen ''Paris Antlaşması'' çerçevesinde ülke çapında gündemde olan potansiyel gelişmelerle tam uyumlu olan bu yatırım, ''Avrupa Yeşil Mutabakatı'' çerçevesinde yakın zamanda devreye alınması olası yükümlülüklere de uyum sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Yatırım, "kullanılan en iyi teknoloji" uygulamalarından birisi olup, genel proses özelliklerinin yanında klor by-pass sistemi, özel atık yakma haznesi gibi ilave özelliklerle tasarlandı. Yatırım hem maliyetlere hem de çevre ve hava kalitesine pozitif anlamda katkılar sağlayacak. Yeni yatırımımız ile bir taraftan daha az ekipman kullanımı, daha az elektrik ve yakıt tüketimi, daha az taze su tüketimi sağlanacak olup diğer taraftan da daha fazla alternatif hammadde ve daha fazla atık kullanımı gerçekleştirilecek. Ayrıca kapalı stok alanlarımızı 6 kat arttırma imkânımız olacak” dedi.

“NOx emisyonlarında yüzde 40'a kadar azalma olacak”

Modernizasyon Yatırımı’nın Bursa Çimento’yu ileriye taşıyacağının altını çizen Onulay, “Daha fazla alternatif hammadde daha fazla atık kullanımı ile fosil yakıt yakma kaynaklı karbondioksit emisyonlarımızda yüzde 35'e kadar azalma olacak. Tüm gaz ve toz emisyonlarında ciddi azalmalar gerçekleşecek. Böylece modernizasyon Yatırımı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hükümleri çerçevesinde ilk devreye alındığı günden itibaren azaltım taahhütleri ile Bursa Çimento'yu sektörün, önde gelen kuruluşlarından biri haline getirecek, kentimizi de çevre konusunda çağın ötesine taşıyacaktır. NOx emisyonlarında yüzde 40'a kadar azalma olacak, bu oran AB’de uygulanan limit değerlerinin dahi altındadır. Bu yatırım, gelecekte mevzuatta yapılabilecek limit değişimlerine de şimdiden hazır olacak şekilde tasarlandı. Çevresel toz emisyonlarında yüzde 25'e kadar azalma olacak” ifadelerini kullandı.